Tunisie: Pourquoi / Crottes de chiens - L'incivisme gagne les trottoirs du Nord de Tunis

13 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Samir DRIDI

Dans la banlieue nord de Tunis, les habitants, toutes générations confondues, se passionnent de plus en plus pour les chiens. Compagnon fidèle à la maison comme dans la rue, l'animal a désormais toute sa place dans le quotidien des familles.

Si l'hygiène est respectée à l'intérieur des foyers, il en va tout autrement lors des promenades. Nos trottoirs sont de plus en plus souillés de déjections, au point qu'il faut surveiller où l'on met les pieds. Sur les corniches, près de la plage, où les chiens se défoulent sans laisse, la situation devient franchement pénible.

La loi, pourtant, sanctionne. En effet, le décret gouvernemental n° 2017-433 du 10 avril 2017 prévoit des amendes de 40 dinars, pouvant atteindre 300 à 1 000 dinars pour les atteintes graves à l'hygiène. Mais les verbalisations restent quasi inexistantes.

Une piste simple consiste à sensibiliser les propriétaires à se munir de sachets lors des sorties.

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