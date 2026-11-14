Afrique: Maroc-BAD - Un accord de financement de 434 M€ pour renforcer la gouvernance et la résilience au changement climatique

Le Maroc et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont signé, vendredi à Rabat, un accord de financement d'un montant de 434 millions d'euros, relatif à la troisième phase du Programme d'appui au renforcement de la gouvernance économique et de la résilience au changement climatique (PGRCC).

Ledit accord a été signé par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa, et le responsable du bureau pays du groupe de la BAD au Maroc, Achraf Tarsim, lors d'une cérémonie marquée par la présence du ministre de l'Équipement, de l'Eau et des Forêts, Nizar Baraka.

Ce Programme vise à accompagner la mise en oeuvre de réformes structurantes dans des domaines stratégiques, notamment la réforme des établissements et entreprises publics, l'amélioration du climat des affaires, le renforcement de la gouvernance des secteurs de l'eau et de l'électricité ainsi que l'accélération du déploiement des énergies renouvelables.

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S'exprimant à cette occasion, M. Lekjaa a salué la confiance de la BAD dans la dynamique des réformes engagées par le Royaume et dans ses chantiers stratégiques de développement économique et social. Il a, par ailleurs, relevé que le partenariat entre le Maroc et cette institution financière intervient dans un contexte international marqué par des turbulences géopolitiques et les effets du changement climatique, se manifestant notamment par l'alternance d'épisodes de sécheresse et d'inondations.

Dans ce sillage, le ministre a insisté sur l'importance de l'anticipation, de la prévention et de la convergence des politiques publiques, en particulier dans les domaines de l'eau et de l'énergie. Il a notamment mis en avant l'articulation entre la gestion stratégique des ressources hydriques et le recours aux énergies propres, dans le cadre d'approches à moyen et long termes visant à répondre aux défis auxquels le Royaume est confronté.

De son côté, M. Baraka, a mis l'accent sur la nécessité d'adapter les approches de gestion aux phénomènes climatiques extrêmes, en privilégiant l'anticipation, la coordination et l'intégration des politiques publiques, soulignant l'importance de renforcer les liens entre la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique.

Il a notamment exposé les différentes composantes d'une gestion intégrée de l'eau, qui repose sur la mobilisation et la production de nouvelles ressources, notamment à travers le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées, ainsi que sur la préservation des ressources disponibles, en particulier les nappes souterraines.

Pour sa part, M. Tarsim a salué la coordination entre les différents départements et organismes publics impliqués dans la mise en oeuvre des réformes, estimant que cette coopération dépasse le cadre d'une simple collaboration pour s'inscrire dans un véritable partenariat.

Il a cité, parmi les réformes engagées, la politique actionnariale de l'État et les transformations concernant les entreprises publiques, ainsi que les initiatives liées à l'ouverture à l'investissement privé, à la tarification de l'eau et à la réutilisation des eaux usées.

Le responsable de la BAD a également relevé que l'accompagnement de l'institution ne se limite pas à l'appui budgétaire, mais comprend des financements d'investissement et une assistance technique.

La mise en oeuvre des mesures de réformes adossées au PGRCC est portée par plusieurs départements ministériels et organismes publics, notamment, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Performance publique, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, le ministère de l'Équipement, de l'Eau et des Forêts, l'Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l'État (ANGSPE), l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) et l'Autorité Nationale de Régulation de l'Électricité (ANRE).