Sahara Occidental: La France réaffirme sa position « intangible » de soutien à la souveraineté du Maroc et à l'autonomie comme « la seule base pour aboutir à une solution politique »

La France a réaffirmé, vendredi, sa position « intangible » selon laquelle « le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », indique-t-on dans une déclaration du porte-parole du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

Publiée à l'issue de l'entretien, à Essaouira, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue français, M. Jean-Noël Barrot, cette déclaration souligne que le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 constitue « la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée ».

Le ministre français a, par ailleurs, appelé de ses voeux la poursuite du dialogue, renouvelant son appui aux efforts des Nations Unies, sur la base de la résolution 2797.

Par ailleurs, la déclaration précise que M. Barrot et M. Bourita ont fait le point sur le « partenariat d'exception renforcé » qui lie la France et le Maroc, près de deux ans après la visite d'État du président de la République au Maroc, effectuée à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

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Les deux ministres ont, dans ce cadre, évoqué les nombreux domaines dans lesquels la relation franco-marocaine connaît une « dynamique particulièrement fructueuse », se réjouissant de la perspective de la conclusion d'un traité bilatéral franco-marocain.

Les deux ministres, poursuit la déclaration, ont aussi échangé sur les questions régionales et internationales d'intérêt mutuel, en particulier sur la situation au Proche et au Moyen-Orient ainsi qu'au Sahel, M. Barrot réaffirmant sa volonté de mettre la coopération franco-marocaine au service du règlement des crises.