Sénégal: Diabète - La prévalence chez les adultes est passée de 3,4 % à 4,2 %, entre 2015 et 2024 (officiel)

Dakar — La prévalence du diabète chez les adultes âgés de 18 à 69 ans au Sénégal est passée de 3,4 % en 2015 à 4,2 % en 2024, a-t-on appris du docteur Malick Anne, chef de la division de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), citant les données de l'enquête STEPS, une approche standardisée développée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la surveillance et la mesure des facteurs de risque des maladies non transmissibles (MNT) comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies respiratoires chroniques.

"Les personnes âgées de 60 à 69 ans sont les plus touchées, avec une prévalence de 14,6 %, contre 10,1 % chez les 45-59 ans. La tendance est donc à la hausse", a également fait savoir le point focal des MNT au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Il s'exprimait dans un entretien accordé à l'APS en prélude de la Journée mondiale commémorée chaque année le 14 novembre, marquant l'anniversaire de la naissance de Frederick Banting, co-découvreur de l'insuline en 1922.

Se référant toujours à l'enquête STEPS de 2024, le docteur Malick Anne a indiqué que les régions de Matam (10,7 %), Dakar (7,7 %), Kaolack (6,1 %) et Louga (5,8 %) figurent parmi les localités les plus concernées par la diabète.

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Il a dans le même temps souligné que ces chiffres ne reflètent qu'une partie de la situation, dans la mesure où "une grande partie des personnes diabétiques ignorent leur statut".

Evoquant le thème de l"édition de cette année de la Journée mondiale du diabète, "Agir tôt contre le diabète", le chef de la division de lutte contre les MNT, a insisté sur l'enjeu crucial du diagnostic précoce.

"Le diabète de type 2 est une maladie silencieuse. Il peut évoluer pendant des années sans signe évident. Selon la Fédération internationale du diabète, jusqu'à 50 % des personnes atteintes de diabète de type 2 présentent déjà des complications au moment du diagnostic", a-t-il dit.

Or, selon le docteur Malick Anne, ces complications peuvent être lourdes de conséquences, notamment une atteinte des reins pouvant évoluer vers une insuffisance rénale, une perte de la vue, un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde, ainsi que des plaies du pied pouvant nécessiter une amputation.

"Elles coûtent très cher aux familles et au système de santé. Un diagnostic précoce permet de contrôler la glycémie par l'hygiène de vie et un traitement adapté, de retarder voire d'éviter la survenue de complications et de préserver la qualité de vie. Agir tôt, c'est donc sauver des vies et réduire les dépenses", a-t-il lancé.