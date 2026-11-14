Sénégal: Etat-civil - Le PUMA annonce l'enrôlement de 1000 personnes dans la commune de Kataba 1

Kataba 1 (Bignona) — Le Programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers (PUMA) a entamé vendredi, des audience foraines à Kataba 1, en vue de procéder à l'enrôlement à l'état civil de 1000 personnes dans cette commune du département de Bignona (sud), très affectée par le conflit en Casamance, a annoncé sa cheffe du Service administration territoriale et déconcentré .

"Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Kataba 1 pour tenir des audiences foraines après avoir procédé à une évaluation, puis à une sensibilisation sur les questions de l'état-civil en allant directement vers les communautés. Au total, nous allons enrôler 1000 personnes" a dit Maty Diagne Mbengue

Elle intervenait lors du premier jour des audiences foraines qui se tiennent vendredi et samedi, dans la commune de Kataba 1.

Concernant le choix du PUMA, en partenariat avec l'Agence nationale de l'état-civil (ANEC), d'organiser les audiences à Kataba 1, elle a fait savoir qu'il y avait le plus de besoins en termes d'état-civil dans cette commune.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mme Mbengue a annoncé que le PUMA va continuer à aller vers d'autres communes qui sont dans la même situation afin de régulariser le maximum de personnes ne disposant pas d'extraits de naissance.

"Le PUMA est disposé à accompagner les populations de retour pour qu'elles puissent obtenir les documents d'état-civil qui sont essentiels pour leur scolarisation, leur accès aux services sociaux et leur affirmation en tant que Sénégalais. Nous allons les aider à retrouver leur place en tant que citoyens sénégalais", a-t-il assuré.

De son côté, le maire de Kataba 1, Alassane Diatta a rappelé qu'en 2023, une étude avait recensé 10 000 personnes n'ayant pas d'actes d'état civil. Au total, 7500 personnes ont été enrôlées à la suite de quatre audiences foraines organisées par son équipe municipale.

Les populations les plus concernées par ces audiences sont celles vivant le long de la frontière avec la Gambie, qui avaient quitté leurs villages à cause du conflit en Casamance, a expliqué M. Diatta.

"Il y a eu beaucoup d'élèves qui ont abandonné les études à cause de ces problèmes de papiers. Heureusement que ces dernières années, le ministère de l'Education nationale avait autorisé ceux qui étaient dans ce cas de faire les examens en attendant d'obtenir les documents nécessaires", a-t-il dit.