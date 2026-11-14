Sénégal: Beach handball - La FSH veut lancer un championnat national après les JOJ 2026 (président)

Dakar — La Fédération sénégalaise de handball (FSH) ambitionne de mettre en place un championnat national de beach handball, afin de pérenniser les acquis des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, au cours desquels les sélections nationales féminine et masculine ont remporté chacune une médaille de bronze.

"Nous allons utiliser les deux années restantes de notre contrat pour élargir notre spectre d'entraîneurs, aller à l'intérieur du pays pour faire de la détection, aussi bien chez les techniciens que chez les jeunes", a déclaré le président de la FSH, Seydou Diouf, après la victoires des deux sélections sénégalaise, vendredi, à Saly (Mbour).

Pour Seydou Diouf, cette démarche doit contribuer à élargir la pratique de cette discipline et réunir les conditions nécessaires à l'organisation d'un championnat national de beach handball, qui figure parmi les objectifs de l'instance fédérale.

Revenant sur le parcours du Sénégal aux JOJ Dakar 2026, Seydou Diouf s'est félicité des résultats obtenus, estimant que les deux principaux défis de la fédération, liés à l'organisation et à la participation, ont été relevés.

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"Nous avions deux défis, celui de l'organisation et celui de la participation. Nous avons réussi l'organisation et tout le monde l'a vu. Ce fut un succès. La participation aussi a été une réussite", a-t-il souligné.

La FSH entend désormais poursuivre dans cette dynamique en direction de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) de beach handball, prévue avant la fin de l'année.

"Nous espérons une participation sénégalaise à cette compétition. Si nos jeunes rééditent cette même performance, nous aurons une belle réussite et d'autres médailles pour le pays", a-t-il indiqué.

Interpellé sur l'avenir des techniciens français, Valérie Nicolas et Mickaël Illes, respectivement entraîneur de l'équipe féminine et masculine, Seydou Diouf assure qu'ils vont "poursuivre leur collaboration" et rester avec les sélections qu'ils dirigent.

"Nous avions signé un contrat de quatre ans (2024-2028), dont il reste encore deux années d'exécution", a-t-il rappelé.