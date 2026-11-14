Sénégal: Le cloud des JOJ deviendra une plateforme nationale après les Jeux (communiqué)

Dakar — Le Sénégal va conserver, à l'issue des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l'infrastructure cloud déployée pour l'événement, qui sera exploitée Sénégal Numérique SA (SENUM), a annoncé cette entreprise publique dans un communiqué.

Cette infrastructure, fruit d'un partenariat entre l'État sénégalais, le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ) et le groupe chinois Alibaba Cloud, repose sur la technologie Apsara Stack.

Hébergée dans le datacenter de SENUM à Diamniadio, elle a servi à la billetterie électronique et au contrôle d'accès aux sites, au traitement des données de compétition, à la publication des résultats et à l'hébergement des applications de coordination.

"Cette infrastructure (...) a vocation à devenir, au terme des Jeux, une plateforme cloud nationale", a déclaré le directeur général de SENUM, Isidore Diouf, qui a recu une délégation d'Alibaba Cloud durant les Jeux.

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Le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, avait affirmé que le Sénégal disposait désormais, à travers cette infrastructure, "de l'un des clouds les plus puissants d'Afrique", sans précision sur sa capacité de stockage.

SENUM présente ce cloud comme une infrastructure publique numérique appelée à accueillir l'hébergement souverain des applications de l'administration, la modernisation des services publics et le renforcement de la sécurité des systèmes d'information de l'État.

Selon le communiqué, elle s'inscrit dans le "New Deal Technologique", qui érige la souveraineté numérique en priorité nationale.

Le partenariat comprend aussi un volet de formation dont bénéficieront 200 ingénieurs spécialisés dans les métiers du cloud, sans compter un centre d'excellence technologique et l'accompagnement de 1.000 jeunes talents via l'académie Alibaba Cloud.

Ces JOJ qui prennent fin ce vendredi sont le premier évènement olympique sportif organisé sur le continent africain.