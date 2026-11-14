Ile Maurice: Ça n'est pas de la science-fiction - Le numérique invasif menacerait des élections et la démocratie

analyse

Nous sommes entrés de plain-pied dans le monde numérique. Ça n'est qu'un début des conséquences. Rien ne pourra stopper l'invasion numérique. Une telle avancée technologique est synonyme de progrès. Tout nouveau, tout beau.

Elle pose cependant le problème de la cybersécurité, et ce, même en politique. Elle pourrait même déséquilibrer la vie politique, marquée par des élections et la démocratie. Essayons modestement de passer en revue ce qui attend le citoyen électeur.

Compétences du numérique

Au départ, le numérique devrait renforcer la démocratie, la revitaliser même. Il établit une relation directe entre l'État et le citoyen. C'est une tribune ouverte à tous. Par exemple, il modernise l'administration et le service public.

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Parmi ses conséquences, citons l'informatique, illustrée par l'ordinateur, l'email et les messageries, la saisie des données, mais aussi les réseaux sociaux entre les mains des géants de la technologie. Ces plateformes sont multiples, comme Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, X (ex-Twitter) et tutti quanti. De gigantesques plateformes de taille mondiale semblent faire les délices de tout un chacun.

Ces réseaux sociaux, via leurs algorithmes, peuvent aussi se transformer en armes de défiance. Les outils de l'information, comme les journaux papier ou l'information audiovisuelle, semblent dépassés. L'ensemble de cette nouvelle technologie stocke des données stratégiques, d'où le recours, aux États-Unis, en Chine, en Europe... à la mise en place de structures performantes pour sauvegarder la sécurité. Tous les pays ne pourront peut-être pas se doter de telles structures, qui nécessitent du personnel hyperqualifié, puisqu'il s'agit de la sécurité d'un État ou de plusieurs États.

L'exemple du Brésil

Nous assistons à ce détournement du numérique au service de la politique partisane. Au premier tour des élections générales de ce grand pays qu'est le Brésil, le fils Bolsonaro devançait, contre toute attente, le vieux briscard qu'est Lula, qui briguait pour la énième fois la présidence.

Branle-bas de combat numérique. On le saura après le deuxième tour, qui voit cette fois la défaite de Bolsonaro fils, obligé de trouver refuge dans l'opposition, tandis que son père, Jair Bolsonaro, purge une peine au Brésil, sous régime de détention à domicile. On apprend alors que les partisans de Lula ont mené une campagne numérique agressive auprès des électeurs, surtout auprès de ceux qui n'étaient pas allés voter.

Ce ne sont plus les grands meetings, la presse et autres médias qui ont changé la donne. Des dizaines de milliers d'électeurs ont été contactés grâce aux réseaux sociaux. Ces derniers ont joué un rôle dans la mobil- isation des électeurs, notamment grâce aux algorithmes. Des électeurs sont devenus des microcibles grâce à cette stratégie numérique politique.

Un contre-pouvoir ?

On peut alors se demander si de telles manoeuvres numériques ne pourraient pas s'exercer dans les années à venir, même à Maurice. Missie Moustass n'aurait-il été qu'un précurseur de ce qui attendrait le citoyen mauricien ? La vie politique pourrait-elle ainsi être décalée ? Le numérique devait rapprocher le citoyen de l'État par une communication rapide, tout comme il pourrait rapprocher les acteurs politiques de l'électeur pour influencer son vote.

Tout deviendrait possible ? Pénétrer et propager une mobilisation numérique rend possibles des analyses de données. Cette communication publique pourrait exercer un pouvoir persuasif ou dissuasif. Des hackers pourraient ainsi désinformer au lieu d'informer et polariser l'opinion sur un sujet ou un candidat. C'est dire, dans le pire des cas, que le numérique pourrait être utilisé à des fins de contre-pouvoir en passant par les réseaux sociaux dits d'information. Il n'y a qu'à constater ce pouvoir sur les jeunes, attirés comme par un aimant irrésistible.

C'est en réalité de l'ingérence pure et simple dans la vie démocratique dont nous sommes si fiers.

Cacophonie ?

En cas d'élections, le pays doit, en amont, prévoir un encadrement éthique pour assurer la neutralité des contenus. Les autorités surveillent ces derniers dans le domaine pornographique. À quel âge va-t-on introduire l'utilisation, souvent abusive, des portables donnant accès à ces multiples plateformes ? Ça n'est qu'un début de surveillance.

Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on sait déjà, dans les coulisses, que certains phénomènes nuisibles sont en nette progression : photos, vidéos, fake news, harcèlement, qui prendrait des proportions alarmantes. En cas d'élections, comment faire obstacle à des manipulations de l'opinion comme cela a été le cas au Brésil ?

La tâche sera lourde : contrôler la communication en politique et, encore plus, garantir la neutralité, de façon à ce que le citoyen garde son libre arbitre et ne se laisse pas berner par un bourrage de crâne numérique. Tous les partis doivent se réunir pour trouver un accord sur ce terrain glissant où tous les coups seraient permis. Il s'agit de protéger la vraie démocratie et de lui laisser libre cours, sans intervention intempestive des «agents politiques», des génies de mauvais augure dans le numérique tant loué sans être décrié.

Pas question de laisser des trous dans la raquette. Certains s'empresseraient de passer à travers pour semer la discorde et surtout pour avantager leurs candidats au détriment de leurs adversaires. Imprimer des données erronées dans les cerveaux jusqu'à saturation. Le système mis en place devra être étanche et sans faille. L'arnaque des esprits est vite arrivée sous forme de dysfonctionnements, tels les bugs en tout genre.

Surveiller en politique les campagnes en live, les vidéos, les collectes de fonds, la propagande, les «trolls» qui gonflent artificiellement une tendance... Le numérique rend la politique plus directe, mais aussi plus fragile face aux manipulations. Décideurs et électeurs sont avertis. Dès maintenant.

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