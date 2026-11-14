Ile Maurice: Six priorités stratégiques de l'AHRIM pour préparer l'avenir du secteur

L'association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM) entend renforcer son rôle dans l'évolution de l'industrie touristique. Réunie en Assemblée générale annuelle, le mercredi 11 novembre, au Trou-aux-Biches Beachcomber, l'association a présenté ses six priorités stratégiques pour 2026-2027, dans un contexte marqué par les enjeux de compétitivité, de durabilité et de résilience.

À l'issue de cette assemblée, Stéphane Poupinel de Valencé, Chief Executive Officer (CEO) de Beachcomber Resorts & Hotels, a été réélu à la présidence de l'AHRIM, tandis que Tommy Wong, Chief Finance Officer de Sunlife Hotel Management Ltd, conserve la vice-présidence. Le conseil d'administration compte 20 membres élus et cooptés, représentant les différents acteurs de l'industrie hôtelière et touristique.

Parmi les priorités définies figurent l'amélioration de la fiabilité des statistiques touristiques, la transformation des capacités aériennes en arrivées supplémentaires, la lutte contre l'érosion côtière, ainsi qu'une meilleure gestion de l'eau et de l'énergie. L'association souhaite également investir davantage dans le capital humain, surtout à travers la modernisation de l'École hôtelière sir Gaëtan Duval, et redéfinir son positionnement face aux évolutions du secteur.

Dans son allocution, Shirin Gunny, CEO de l'AHRIM, est revenue sur ses six premiers mois à la tête de l'association, et sur les enseignements tirés de cette immersion dans l'industrie touristique et hôtelière. Elle a évoqué les travaux engagés pour mieux comprendre la perception du secteur et les attentes de ses différentes parties prenantes. Elle a également souligné l'importance d'approfondir les réflexions autour de la vulnérabilité du littoral mauricien, un enjeu majeur pour l'avenir de la destination.

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Prenant la parole lors de la soirée, le ministre du Tourisme, Richard Duval, a salué le rapprochement entre son ministère et l'AHRIM, soulignant l'importance d'une collaboration étroite entre les secteurs public et privé. Selon lui, cette coopération est indispensable pour construire une industrie touristique plus résiliente.

Évoquant les performances du secteur, le ministre s'est montré optimiste quant à l'année 2026, estimant que Maurice pourrait dépasser les records de 2025, soit 1 436 250 arrivées touristiques et Rs 103,3 milliards de recettes. Il a toutefois rappelé que ces résultats avaient été obtenus dans un contexte international difficile, marqué par les tensions géopolitiques et leurs répercussions sur les déplacements touristiques. Face à ces incertitudes, Richard Duval estime que Maurice doit se doter d'un «Plan B» permanent, fondé sur l'anticipation, la diversification des marchés et le renforcement de sa résilience. Il a mis en avant la nécessité de consolider les marchés proches, dont l'Inde, l'Afrique du Sud et La Réunion.

Le ministre a également insisté sur la protection du littoral, la gestion durable de l'eau et de l'énergie, ainsi que sur la formation des jeunes. Il a salué la collaboration entre l'AHRIM et le ministère concernant l'avenir de l'École hôtelière sir Gaëtan Duval, qui devra devenir une institution moderne répondant aux besoins de l'industrie. Par ailleurs, il a annoncé son intention de mettre en place un comité permanent réunissant le ministère, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), la Tourism Authority et les professionnels du secteur. Cette instance aura pour mission de réfléchir à l'évolution du tourisme mauricien à l'horizon 2036.

Richard Duval a enfin appelé à dépasser les seuls indicateurs des arrivées et des recettes touristiques. Pour lui, il est essentiel de mesurer davantage les retombées réelles du tourisme sur l'économie locale et les communautés mauriciennes.

Le ministre a également évoqué les réformes en cours à la Tourism Authority, dont la numérisation des procédures et la mise en place de l'e-licensing, ainsi que le réaménagement de la MTPA. La publication prochaine du document stratégique du ministère, suivie d'une consultation avec les partenaires du secteur, précédera le rebranding de la destination Maurice. En conclusion, il a appelé les acteurs du tourisme à rester unis pour bâtir une industrie plus forte, responsable, inclusive et capable de mieux contribuer au développement du pays.