Ile Maurice: Kirti Devi Ramchurn - Son handicap n'a jamais freiné ses ambitions

Née prématurément à 32 semaines et atteinte de paralysie cérébrale depuis sa naissance, Kirti Devi Ramchurn, aujourd'hui âgée de 39 ans et habitant Petit-Raffray, a dû apprendre très tôt à composer avec les difficultés liées à sa mobilité.

Elle a poursuivi ses études parce qu'elle ne voulait pas renoncer à ses ambitions et a désormais un poste de responsabilité grâce à sa persévérance.

Dès sa naissance, le parcours de Kirti Devi Ramchurn a été marqué par des défis particuliers. Atteinte de paralysie cérébrale, une condition qui affecte sa mobilité, elle se déplace en fauteuil roulant motorisé. Même si son handicap impose certaines contraintes au quotidien, cela ne l'a jamais empêchée de poursuivre ses objectifs. Derrière son parcours se trouve également le soutien indéfectible de ses parents. Grâce à leur accompagnement et à leurs encouragements, Kirti a pu suivre une scolarité «ordinaire», de l'école primaire jusqu'à l'université.

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Elle a été scolarisée dans des établissements dits classiques et non pas dans des établissements de Special Educational Needs, et elle a construit son parcours professionnel avec détermination. Une étape importante dans sa vie, alors que l'inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducatif représente encore un véritable défi. Elle s'est orientée vers le domaine de la comptabilité et des finances, et elle est titulaire d'un diplôme en finance, obtenu en 2014, délivré par l'Université des Mascareignes de Beau-Plan, Pamplemousses.

Une autre bataille a été celle de l'accès à l'emploi. Pour une personne en situation de handicap, décrocher un emploi n'est pas une tâche facile malgré ses qualifications. Les difficultés de déplacement, le manque de transport adapté et l'absence d'accompagnement pour monter dans les véhicules ont constitué autant d'obstacles à son insertion professionnelle. Elle a dû patienter près d'un an et demi avant qu'une porte ne s'ouvre.

La Global Rainbow Foundation lui a alors donné sa chance en l'embauchant comme Finance Assistant. Une opportunité qui lui a permis de mettre en pratique ses connaissances et de démontrer que les compétences professionnelles ne devraient jamais être jugées à travers le prisme du handicap. Aujourd'hui General Manager de la fondation, elle souhaite aller plus loin. À travers des formations et des initiatives d'accompagnement, elle entend encourager d'autres personnes en situation de handicap à croire en leurs capacités et à ne pas abandonner leurs projets. Pour elle, son expérience doit aussi servir à faire évoluer les mentalités et à rappeler que les personnes en situation de handicap ont leur place dans le monde professionnel.

Kirti souligne : «Il faut que les établissements soient accessibles, que les transports soient adaptés et que les employeurs soient disposés à offrir de véritables opportunités.» Ajoutant: «Il faut donner aux personnes en situation de handicap le droit à l'épanouissement.» Son message est clair : il ne faut pas baisser les bras mais continuer à se battre et trouver les moyens d'avancer.