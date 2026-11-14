Ile Maurice: Deux ans de pouvoir - Le «sanzman» culturel attendra encore

Le 10 novembre 2024, l'Alliance du changement prend le pouvoir avec un résultat écrasant. Un air de renouveau, un changement politique rempli d'espoir.

Le secteur culturel fait le plein d'optimisme avec un ministère des Arts et de la culture renforcé avec deux ministres pour mener à bien les objectifs du programme gouvernemental. Les faits, aujourd'hui, se dessinent comme une défaite ministérielle de Mahen Gondeea. Des promesses comme s'ils en pleuvaient, mais des réalisations minimales.

Deux ans au pouvoir : l'heure de faire le bilan des actions du ministère des Arts et de la culture. Deux ministres pour un ministère en souffrance depuis des années, Mahen Gondeea (photo) et Véronique Leu-Govind en poste pour donner un nouveau souffle à ce secteur. Un ministre et une junior minister pour faire avancer les dossiers brûlants qui chauffent les tiroirs au 7e étage du Renganaden Seeneevassen Building, à Port-Louis. Les promesses sur les caisses de savon semblent avoir disparu au fil des mois au pouvoir. Depuis, Véronique Leu-Govind a dû démissionner de son poste, à la demande du Premier ministre. Mahen Gondeea se retrouve seul aux commandes.

Les assises

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La seule action «concrète» est la tenue des assises des arts. Des séries de rencontres avec les acteurs culturels, pour mettre en lumière les problèmes de ce secteur pour une réforme globale. En septembre et novembre 2025, ces sessions de consultations se sont tenues à la mairie de Port-Louis. Plusieurs interventions, des propositions constructives ont été soumises au ministre et aux employés du ministère. Un an après, pas de nouvelles, même pas un petit communiqué pour donner une indication sur la suite des assises. Car tout semble indiquer qu'on risque de se retrouver dans le même schéma où les ministres d'avant avaient proposé des rencontres pour ensuite mettre ces recommandations aux oubliettes.

De manière tangible, Mahen Gondeea a deux actions visibles dans son bilan, les rénovations du théâtre Serge Constantin à Vacoas et du théâtre de Port-Louis, dont l'ouverture est prévue pour décembre 2026. Il a aussi mis l'accent sur Trou-Chenille et son open museum. Dans les autres secteurs, le bilan est quasi vide. On est dans les promesses et les souhaits mais dans la réalité on est très loin du compte.

Promesses

Une promesse est une dette, dit l'adage. Mais en politique cela a une autre valeur. Les promesses sont des moyens pour du buying time ou des delaying tactics qui permettent au ministre de souffler pour un moment, le temps d'une nouvelle question parlementaire avec des réponses creuses pour expliquer une apathie constante. Du stade de la musique au cultural desk (one stop shop), si les choses avancent en couloirs, selon le ministère, dans la vie des acteurs culturels, rien n'a jamais changé. Ils le disent tout bas, mais les choses empirent. Ce gouvernement semble avoir perdu la main sur plusieurs dossiers.

Le ministère de la Arts et de la culture reste loin derrière les autres ministères en termes de concrétisation et réalisation en deux ans.

Aucun gros chantier n'a été abouti pour Mahen Gondeea. Deux ans ont passé, et c'est peut-être maintenant que le ministre réalise que le chantier est bien plus colossal qu'annoncé et que les Assises des arts ne sont pas la solution magique aux problèmes de ce secteur.

Malgré l'engagement de Navin Ramgoolam aux artistes, lors de sa dernière rencontre il y a quelques semaines, il semble que les dossiers soient en mode statu quo. Car, il semble que même la piqûre de rappel du Premier ministre ne donne rien de concret. Surtout concernant le stade de la musique et la Status of the Artist Act, où le Premier ministre a confirmé son intérêt à faire avancer ces deux dossiers. Il ne reste que trois ans pour voir les mots se transformer en action visible et tangible.

Lenteur administrative

Changement de ministre pour une meilleure gestion et une meilleure chance d'arriver à la réforme promise après ce gouvernement. La lenteur administrative du ministre des Arts est un problème qui dure ou qui empire malgré un discours qui se veut complètement différent de l'ancien régime, mais dans les faits, Mahen Gondeea ne fait pas mieux. Pourtant, il semble avoir plus d'ouverture que son prédécesseur. Toutefois, il fait aussi face aux fonctionnaires «pro-opposition» qui font de la résistance, ralentissant les projets importants. Avec deux clans au sein d'un ministère, la guerre intestine l'emporte sur les missions et objectifs fixés pour ce présent mandat.

La Status of Artist Act reste un dossier qui traîne dans les pieds du ministre. Deux questions parlementaires en deux ans et presque la même réponse. Rien n'avance après deux ans de promesses. Ce dossier n'avance pas, les consultations pour amender le projet sont sommaires et sélectives, ne répondant pas aux demandes des acteurs culturels. Deux ans après, Mahen Gondeea n'arrive toujours pas à donner une réponse claire et précise sur ce dossier.

Espérons que durant les trois ans qui restent avant la fin du mandat de ce gouvernement les dossiers importants et primordiaux pour changer le paysage culturel du pays soient pris en considération par le ministère des Arts et de la culture. Monsieur le ministre, on est bien loin du rêve vendu par ce présent gouvernement. Il est temps de faire son autocritique et cravacher double pour concrétiser les actions promises.