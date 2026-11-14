Angola: Le congrès du MPLA se limitera à l'élection d'un nouveau président et des membres du Comité central

Luanda — Le 9e congrès ordinaire du MPLA, prévu les 9 et 10 décembre, aura pour principaux points à l'ordre du jour l'élection du président du parti et le renouvellement de la composition du Comité central, sans qu'une révision des statuts ou du programme du parti soit envisagée.

Le président du MPLA, João Lourenço, a fait cette annonce vendredi à Luanda, lors d'une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie d'inauguration du Centre industriel de technologie avancée (CITAV).

Le dirigeant du parti a assuré que les préparatifs du congrès se déroulaient conformément au calendrier établi et sans difficultés majeures.

À cette occasion, il a précisé que le processus organique préparatoire du congrès était déjà engagé et que les assises des 9 et 10 décembre constitueraient le temps fort de ce rendez-vous politique, qui s'achèvera par l'élection des deux principaux organes de la structure partisane.

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Le responsable a également indiqué qu'aucune modification des statuts ou du programme du MPLA n'était envisagée, estimant qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une telle révision dans le cadre de ce congrès.

Interrogé sur la date à laquelle sera connu le prochain candidat du MPLA à l'élection présidentielle, João Lourenço a affirmé qu'il ignorait, pour l'heure, l'identité de la personnalité appelée à être désignée.

« Pour le moment, je crois que je ne le sais pas moi-même », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il prendrait lui aussi connaissance de cette décision le moment venu.

Le 9e congrès ordinaire du MPLA se tient sous le thème « MPLA - Engagement envers le peuple, confiance en l'avenir » et sera également marqué par la célébration du 70e anniversaire de la fondation du parti, qui sera commémoré le 10 décembre.