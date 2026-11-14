Angola: Les autorités religieuses et traditionnelles intensifient la sensibilisation à l'enregistrement électoral

Mbanza Kongo — Les autorités traditionnelles et religieuses de la municipalité de Mbanza Kongo, dans la province du Zaire, ont intensifié ces derniers jours leurs actions de sensibilisation auprès des citoyens âgés de 18 ans et plus, dans le cadre de l'enregistrement électoral officieux, dont la clôture approche.

Interrogés vendredi par l'ANGOP, leurs représentants ont souligné l'importance de cette opération dans le cadre des préparatifs et de l'organisation des élections générales prévues en Angola en 2027.

Pour le coordinateur de la structure des autorités traditionnelles dans la municipalité chef-lieu de la province du Zaire, Afonso Mendes, les actions de sensibilisation des électeurs potentiels sont menées de porte à porte dans certaines chefferies de la ville de Mbanza Kongo, afin de toucher le plus grand nombre de citoyens.

Selon le chef traditionnel, la participation à l'enregistrement électoral constitue une obligation constitutionnelle pour tous les Angolais âgés de 18 ans et plus. Il a, à ce titre, renouvelé son appel aux citoyens afin qu'ils se rendent aux Guichets uniques de prestation de services au public (BUAP).

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Il a rappelé que l'opération d'actualisation des données électorales, en cours dans le pays depuis juin dernier, approche à grands pas de son terme, invitant ainsi les électeurs potentiels à ne pas attendre les derniers jours pour accomplir cette formalité.

« Les élections sont désormais entrées dans les habitudes des Angolais, puisque nous sommes appelés à nous rendre aux urnes tous les cinq ans. J'exhorte donc nos compatriotes qui n'ont pas encore actualisé leurs données électorales à se rendre aux BUAP », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le secrétaire régional de l'Église évangélique baptiste d'Angola (IEBA) dans la province du Zaire, Mayenzamene Garcia, a indiqué que la congrégation qu'il dirige consacrait désormais, chaque dimanche, quelques minutes du culte à la sensibilisation sur l'importance de l'enregistrement électoral officieux.

Selon le responsable religieux, cette initiative vise à sensibiliser le plus grand nombre de fidèles n'ayant pas encore effectué leur preuve de vie, afin de les encourager à se rendre dans les centres mis en place à cet effet.

« Nous allons poursuivre nos actions de sensibilisation auprès de la population afin que nous puissions, ensemble, prendre part aux élections générales de 2027, un processus qui commence par une simple formalité d'enregistrement électoral », a-t-il ajouté.

L'opération d'enregistrement électoral officieux, lancée dans le pays en juin dernier, prendra fin le 31 mars 2027.

DMN/JL/BS