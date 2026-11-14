Afrique: L'Union africaine examine la question de son financement à Accra

Luanda — L'examen du rapport du Haut Représentant sur le financement de l'Union africaine (UA) et du Fonds pour la paix est au coeur des discussions de la 27e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'organisation, qui se tient ce vendredi 13 novembre à Accra, en République du Ghana.

Organisé au Labadi Beach Hotel, ce forum continental voit la participation de l'Angola, représenté par l'ambassadrice Esmeralda Bravo Conde da Silva Mendonça, secrétaire d'État aux Relations extérieures, qui y prend part au nom de Téte António, ministre des Relations extérieure.

À son arrivée à l'aéroport international d'Accra, la responsable angolaise a été accueillie, entre autres personnalités, par Rui Orlando Xavier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola auprès de la République du Ghana, et Miguel César Bembe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

Selon une note de presse de l'ambassade d'Angola en Éthiopie et de sa mission permanente auprès de l'Union africaine, parvenue vendredi à l'ANGOP, à Luanda, la réunion sera entièrement consacrée aux questions relatives au financement de l'Union africaine et du Fonds pour la paix.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le forum réunit notamment les ministres des Affaires étrangères ou des Relations extérieures, ainsi que les ministres des Finances des États membres.

Selon l'ordre du jour, les ministres examineront le rapport du Haut Représentant sur le financement de l'Union africaine et du Fonds pour la paix, ainsi que la proposition de partenariat stratégique entre l'UA et les institutions financières multilatérales africaines.