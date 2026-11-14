Angola: Les accidents de la route font 27 morts au Zaire

Mbanza Kongo — Vingt-sept personnes ont perdu la vie et 125 autres ont été blessées à la suite de 111 accidents de la route recensés entre juin et septembre de cette année dans la province du Zaire.

L'information a été communiquée vendredi à Mbanza Kongo par le délégué provincial du ministère de l'Intérieur, José Quende Mingas, lors de son allocution à la cérémonie d'ouverture de la réunion du Conseil provincial de la circulation routière et de l'aménagement du trafic.

Selon le responsable, une hausse de 79 accidents de la route a été enregistrée dans la région par rapport à la même période de l'année précédente, sans toutefois préciser le nombre de décès recensés au cours de la période de référence précédente.

Il a identifié l'excès de vitesse, l'imprudence, les dépassements irréguliers ainsi que la circulation de véhicules en mauvais état technique comme les principales causes des accidents recensés dans la province au cours de la période sous revue.

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Il a par ailleurs fait état de la saisie, dans le cadre des opérations de contrôle routier menées à l'échelle de la province, de 82 véhicules, 1.075 motocyclettes et 1.462 documents divers, pour diverses infractions au code de la route.