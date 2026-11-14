Afrique: 13 novembre 2026 - la fin du monde n'a pas eu lieu, mais l'alerte démographique reste ouverte

En 1960, trois chercheurs annonçaient que l'humanité atteindrait une population infinie le 13 novembre 2026.

Leur équation a longtemps impressionné par sa précision, avant d'être démentie par le ralentissement de la natalité. Derrière cette prédiction devenue célèbre se cache une question toujours stratégique : comment nourrir, loger, éduquer et employer une population mondiale en pleine recomposition ?

Le13 novembre n'a pas été le jour de l'apocalypse démographique. Pourtant, cette date restera associée à l'une des prédictions scientifiques les plus insolites du XXe siècle. En 1960, la revue américaine Science publiait un article intitulé « The world's population: a problem of growth », dont le titre provocateur annonçait la fin du monde pour le vendredi 13 novembre 2026.

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Ses auteurs, Heinz von Foerster, Patricia M. Mora et Lawrence W. Amiot, développaient une hypothèse singulière : la population humaine ne suivrait pas seulement une croissance exponentielle, mais une accélération continue, jusqu'à tendre vers l'infini. L'humanité finirait ainsi, selon leur extrapolation mathématique, par être victime de sa propre densité. La formule avait de quoi frapper les esprits : nos descendants ne mourraient pas nécessairement de faim, mais seraient « écrasés par la foule ». Derrière cette mise en scène se trouvait néanmoins une interrogation scientifique sérieuse sur les limites de la croissance démographique.

Quand les mathématiques rencontrent les limites du réel

Pendant plusieurs décennies, les projections des chercheurs ont semblé remarquablement proches de l'évolution observée. Leur modèle a notamment été repris dans des débats sur l'environnement, les ressources alimentaires et les politiques de population. Mais à partir de 1993, la trajectoire mondiale s'est progressivement éloignée de leur scénario.

La fécondité a reculé dans de nombreuses régions, sous l'effet combiné de l'urbanisation, de l'éducation des filles, de l'accès à la contraception, de la transformation des structures familiales et de l'évolution des modes de vie. La leçon est essentielle : une équation peut décrire avec une certaine précision une tendance historique sans être capable d'anticiper toutes les transformations sociales qui modifieront cette tendance. La démographie n'est pas une mécanique indépendante des décisions humaines.

L'Afrique, nouveau centre de gravité démographique

C'est précisément là que le sujet prend une dimension géopolitique. Alors que plusieurs pays européens et asiatiques affrontent le vieillissement de leur population et la baisse de leur natalité, l'Afrique connaît une dynamique différente. Le continent devrait concentrer une part croissante de la progression de la population mondiale au cours des prochaines décennies. Cette évolution peut représenter un avantage considérable : une population jeune, un marché intérieur en expansion, une main-d'oeuvre abondante et un potentiel entrepreneurial important. Mais le dividende démographique n'est jamais automatique.

Il suppose des investissements massifs dans l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'énergie, les transports, l'industrialisation et la création d'emplois. Sans ces conditions, la croissance de la population peut accentuer le chômage, les tensions foncières, la pression sur les services publics et les migrations contraintes. Pour l'Afrique centrale, l'enjeu est particulièrement concret. Il ne suffit pas de disposer d'une jeunesse nombreuse : encore faut-il lui offrir des qualifications, des perspectives économiques et une place dans la transformation productive des territoires.

De la peur du nombre à la maîtrise des trajectoires

L'histoire de la prédiction de 1960 invite également à se méfier des discours catastrophistes. La croissance démographique ne conduit pas mécaniquement à la pénurie. Les ressources disponibles, les technologies, les modes de consommation, les inégalités d'accès et les politiques publiques jouent un rôle déterminant. La question n'est donc pas seulement de savoir combien nous serons en 2050 ou en 2100. Elle consiste à déterminer dans quelles conditions nous vivrons, produirons et partagerons les richesses. L'Afrique devra notamment convertir sa dynamique démographique en capacité industrielle, scientifique et technologique.

Cela implique de ne pas considérer sa jeunesse uniquement comme une réserve de main-d'oeuvre ou un marché pour les entreprises étrangères, mais comme un capital humain à former, à employer et à valoriser. La prédiction de von Foerster et de ses collègues ne se réalisera pas sous la forme annoncée. Mais son intérêt dépasse largement son caractère spectaculaire. Elle rappelle que les sociétés ne sont pas condamnées à subir les courbes qu'elles produisent : elles peuvent infléchir leur avenir par leurs choix collectifs.

Le véritable défi du XXIe siècle ne sera pas d'empêcher l'humanité de devenir trop nombreuse. Il sera de construire des économies et des institutions capables de donner une perspective à chaque génération.