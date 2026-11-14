Afrique Centrale: Congo-Turquie - Un partenariat consolidé au service du développement

13 Novembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

En marge de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 31) tenue à Antalya, en Turquie, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a rencontré le 12 novembre son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Les deux chefs d'État ont réaffirmé, au cours de leur échange, leur volonté de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur entre leurs pays après plus de soixante-six ans de partenariat et depuis l'ouverture réciproque, en 2013, de leurs ambassades respectives à Ankara et à Brazzaville. De la sécurité maritime à la gestion forestière, en passant par l'éducation et les infrastructures, le partenariat entre le Congo et la Turquie couvre désormais un large éventail de secteurs.

Dans le domaine de la sécurité, les deux États ont élargi leur partenariat à la coopération policière, à la santé, ainsi qu'à la gouvernance et à la sécurité des espaces maritimes. Ce rapprochement bénéficie d'un appui politique de haut niveau, entretenu par les présidents Denis Sassou N'Guesso et Recep Tayyip Erdogan. Il se traduit également par des initiatives conjointes en faveur de l'assainissement et du développement social.

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L'éducation et la formation constituent un autre pilier de cette relation. Le nombre de bourses d'études accordées par l'État turc aux étudiants congolais a connu une hausse considérable ces dernières années, tandis que l'Agence turque de coopération et de coordination intervient dans plusieurs projets de développement au Congo.

Sur le plan économique, plusieurs entreprises turques sont très actives au Congo. Dans le bâtiment, elles ont construit le Centre international de conférence de Kintélé et l'hôtel Radisson Blu. Le secteur minier est marqué par le projet Ulsan Mining, spécialisé dans l'exploitation de fer à Mayoko Moussondji, dans le département du Niari, tandis que la centrale à gaz de Pointe-Noire a bénéficié de l'expertise turque à travers la société AXA. La Turquie est également présente dans les transports et l'assainissement.

Enfin, alors que la préservation des écosystèmes forestiers mondiaux est d'actualité, les partenariats techniques et financiers apparaissent essentiels pour accompagner la République du Congo dans sa feuille de route de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, dans le cadre d'une gestion durable des forêts 2027-2036.

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