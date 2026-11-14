Congo-Brazzaville: Solidarité - The Flames Gospel Choir chante pour les orphelins de Brazzaville

Le Comité de jumelage Reims-Brazzaville organise, le 22 novembre à 16 heures, un concert gratuit du groupe The Flames Gospel Choir, à l'église de Cormontreuil, en France. Les fonds collectés à cette occasion seront intégralement reversés aux orphelinats de Brazzaville.

La musique gospel se met au service de la solidarité. Le groupe The Flames Gospel Choir se produira le 22 novembre prochain à l'église de Cormontreuil, à l'initiative du Comité de jumelage Reims-Brazzaville, dans le cadre de ses activités statutaires. Ce rendez-vous musical entend mobiliser le public autour de la situation des enfants orphelins et des personnes vulnérables accueillis dans les structures d'hébergement de la capitale congolaise.

Créé en 2001, The Flames Gospel Choir compte aujourd'hui une soixantaine de choristes issus de différents âges et horizons sociaux et religieux. Croyants ou athées, ses membres partagent une même passion pour le gospel et la volonté de faire découvrir cette musique au plus grand nombre.

Après avoir marqué les esprits lors de son passage sur scène à la fin de l'année 2024, la formation revient avec un répertoire riche et varié, associant gospel traditionnel et contemporain. À travers ses interprétations, le groupe entend offrir au public un moment de partage musical, tout en donnant une portée solidaire à cette prestation.

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Au-delà de sa dimension artistique, ce concert revêt un caractère essentiellement humanitaire. L'intégralité des fonds recueillis sera destinée aux orphelinats de Brazzaville, qui accueillent un nombre croissant d'enfants privés de soutien familial ainsi que d'autres personnes particulièrement vulnérables.

Ces structures jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des pensionnaires, en leur assurant notamment l'hébergement, l'alimentation, l'accès à l'éducation, la protection et l'accompagnement social. Face à l'importance des besoins, le soutien des associations, des institutions et des personnes de bonne volonté demeure indispensable à la poursuite de leurs missions.

En organisant cette manifestation, le Comité de jumelage Reims-Brazzaville entend ainsi faire de la musique un vecteur de rapprochement entre les peuples et un levier d'engagement en faveur des plus démunis.

Ouvert gratuitement au public, ce concert constituera une occasion pour les mélomanes et les personnes sensibles à la cause des enfants vulnérables de conjuguer plaisir musical et générosité, au bénéfice des orphelinats de la capitale congolaise.

Contact / Réservation

Téléphone : 07 85 28 13 03

Email : brazzaville.reims@gmail.com

Site web : http://reims-brazzaville.sitew.com

Tarifs

Gratuit avec participation libre

Réservation possible par téléphone au 07 85 28 13 03

https://www.facebook.com/p/The-Flames-Gospel-Choir-Reims-61587065281232/