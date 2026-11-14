Congo-Brazzaville: Crise énergétique - Et si la solution provenait du solaire !

Les députés membres des commissions Economie, finances et contrôle de l'exécution du budget (Ecofin) et Aménagement du territoire, plan, infrastructures et développement local de l'Assemblée nationale ont visité, le 12 novembre, la centrale solaire de Kintelé dont la production est estimée actuellement à douze mégawatts.

Développée par la Société d'exploitation et de développement des infrastructures du Congo (Sedic), en partenariat avec la société chinoise Dahua, la centrale solaire est dans sa phase expérimentale. Elle se veut être une solution alternative à la crise énergétique que connaît le pays. Les douze mégawats disponibles sont destinés à pallier les insuffisances en énergie électrique à Hilton hôtel (Tours jumelles), au centre commercial Brazza Mall et au Centre international de conférence de Kintelé.

Accompagnés de la directrice générale de Sedic, Bénédicte Myriam Denguet Atticky, les députés ont visité les différents compartiments de cette centrale solaire qui inspire déjà admiration, surtout pour le Parlement qui est actuellement en session budgétaire. « Nous souffrons aujourd'hui d'une crise liée à la fourniture de manière régulière et pérenne de l'électricité dans notre pays. À ce titre, nous avions appris que le gouvernement, par l'entremise d'une société publique, la Sedic, était en train d'expérimenter un moyen de fourniture de l'électricité. À l'Assemblée nationale, singulièrement à la commission Economie et finances, nous aimons légiférer par la preuve. C'est pourquoi, nous sommes venus toucher du doigt ce qui se fait ici à Kintélé, de façon à regarder comment transposer cette expérience sur le plan national », a expliqué le président de la commission Ecofin, Maurice Mavoungou.

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Selon lui, ces deux commissions permanentes de l'Assemblée nationale vont examiner ce projet sur la base des éléments mis à leur disposition, dans le cadre des politiques publiques menées par le gouvernement. Elles verront également dans quelle mesure pérenniser cette solution pour l'intérêt général. Le président de la commission Aménagement du territoire, plan, infrastructures et développement local, Thierry Hobié, de son côté, a rappelé que cette mission est un contrôle physique et financier des projets entrepris par le gouvernement.

« Nous sommes descendus ici pour comprendre comment s'expérimente l'installation des panneaux solaires, voir comment nous pouvons étendre cette expérience ailleurs, étant entendu que nous sommes en période d'examen du budget. Si en huit mois, ils ont pu installer plus de douze mégawatts, nous voulons repartir avec l'idée qu'il est fort possible d'aller plus loin, en installant une centrale solaire de près de cent mégawatts pour soulager tant soit peu la population que nous représentons à l'hémicycle », a-t-il indiqué.

La plus grande installation photovoltaïque du pays

Gérante des infrastructures telles que les Tours jumelles, le Grand hôtel de Kintélé et son centre international de conférence, ainsi que le centre commercial Brazza Mall, la Sedic entend dupliquer cette expérience dans d'autres départements. « C'est la plus grande installation photovoltaïque de la République, cette solution que nous sommes en train de vouloir appliquer au niveau de la Likouala. Avec les mêmes partenaires, la société Dahua qui a réalisé ce projet, nous essayons d'expérimenter d'autres petites centrales au niveau d'Impfondo, mais l'objectif est que cette société arrive à réaliser une très grande installation pour réduire la question d'énergie dans ce département qui est le seul aujourd'hui à ne pas être connecté à l'ensemble du territoire national », a expliqué le conseiller du vice-Premier ministre, en charge de la Coordination des infrastructures, Destin Etou.

Placée sous la tutelle du ministère de la Coordination des infrastructures de développement et de l'Aménagement du territoire, cette société travaille de connivence avec Energie électrique du Congo. « C'est vrai qu'aujourd'hui le problème de l'électricité est un enjeu national, donc la présence des deux commissions de l'Assemblée nationale nous permet aussi de nous projeter pour voir qu'au-delà de l'utilisation qui sera faite sur ces différentes infrastructures, comment le déployer aussi pour que la population puisse pouvoir jouir de cette énergie plutôt », s'est réjouie Bénédicte Myriam Denguet Atticky.

Au regard des coûts exorbitants liés à l'entretien des équipements électriques qui tombent perpétuellement en panne, le solaire apparaît aujourd'hui comme une solution adéquate permettant d'améliorer la desserte en électricité. Dans la perspective des prochaines étapes du projet, la Sedic échange de temps en temps avec plusieurs partenaires tels que la Banque mondiale et Africa50 qui pourraient venir l'accompagner lorsqu'il s'agira de mettre en place une centrale beaucoup plus puissante. Pour préparer l'après Dahua, une dizaine de jeunes congolais suit la formation auprès des Chinois.