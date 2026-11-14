Sénégal: BRVM - Evolution baissière de toutes les activités du marché en fin de semaine.

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 13 novembre 2026, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes connu une évolution baissière.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 2,316 milliards de FCFA la veille à 1,317 milliard de FCFA ce 13 novembre 2026, soit une baisse de 999 millions.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 20 232,537 milliards de FCFA contre 20 351,184 milliards de FCFA la veille, soit un repli de 118,647 milliards.

Celle du marché des obligations est en hausse de 4,989 milliards, en passant de 13 434,043 milliards de FCFA le jeudi 12 novembre 2026 à 13 429,054 milliards de FCFA ce vendredi 13 novembre 2026.

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Concernant les indices phares, ils sont tous en baisse sauf l'indice BRVM Principal. C'est ainsi que l'indice BRVM composite a régressé de 0,58% à 515,94 points contre 518,96 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en repli de 0,82% à 249,28 points contre 251,33 points précédemment. Pour sa part, l 'indice BRVM Prestige a cédé 0,98% à 191,60 points contre 193,50 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est accru de 0,44% à 364,34 points contre 362,74 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) connait une variation négative de 0,58 % à 207,92 points contre 209,14 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres VIVO Energy Côte d'Ivoire (plus 6,90% à 2 170 FCFA), Bridge Bank group Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 9 450 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 32 800 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 2,43% à 3 790 FCFA) et Oragroup Togo (plus 2,15% à 2 615 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,27% à 1 945 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 3,43% à 3 800 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,81% à 1 555 FCFA), Orange Côte d'ivoire (moins 2,50% à 19 500 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,28% à 3 220 FCFA).