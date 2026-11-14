Maroc: Casablanca - Interpellation d'un mineur de 15 ans pour implication présumée dans une fausse alerte terroriste visant des établissements scolaires

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont procédé, vendredi à midi, à l'interpellation d'un élève mineur de 15 ans, pour son implication présumée dans une fausse alerte de menace terroriste ciblant des établissements scolaires.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un établissement scolaire de Casablanca a reçu, vendredi matin, deux appels téléphoniques provenant d'un numéro inconnu, au cours desquels l'interlocuteur affirmait son intention de faire exploser une voiture piégée devant la façade principale de l'établissement, ce qui a nécessité l'activation du protocole de sécurité et de sûreté prévu en cas de menaces graves, ainsi que l'ouverture d'une enquête judiciaire, a-t-on appris de source sécuritaire.

La même source précise que les constatations effectuées sur place, ainsi que les investigations et recherches initiées, ont permis d'établir qu'il s'agissait de menaces fictives et d'une fausse alerte lancée par un élève mineur, qui a été identifié et interpellé dans le cadre de l'enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire poursuivent leurs investigations et recherches sur le terrain afin d'interpeller un second élève mineur, soupçonné de complicité dans ces actes criminels ayant visé plusieurs établissements scolaires de Casablanca.

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