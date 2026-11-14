Congo-Kinshasa: RGPH-2 - Guylain Nyembo décrète une forte mobilisation dans le Kwango

Quarante-deux ans après le dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat en 1984, la République démocratique du Congo (RDC) s'engage dans une opération majeure pour mieux connaître sa réalité démographique et renforcer les fondements de la planification de son développement.

Dans cette dynamique, le Gouvernement poursuit la sensibilisation dans les provinces autour du deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-2).

Le jeudi 12 novembre 2026, le chef du dénombrement des Congolais, le Ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo a conduit cette campagne dans la province du Kwango. Accueilli à Kenge, chef-lieu de la province, par le gouverneur Willy Bitwisila, il a échangé avec les autorités locales et les différentes forces vives autour des enjeux de cette opération d'intérêt national.

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Le Ministre d'État a rappelé la portée stratégique de ce processus et insisté sur sa vocation essentiellement liée au développement. Il a souligné la nécessité pour le pays de disposer de données démographiques fiables pour mieux orienter ses politiques publiques, dimensionner ses investissements et adapter les infrastructures sociales aux besoins réels des populations. « Le RGPH-2 est avant tout un instrument au service du développement. Nous devons savoir combien nous sommes, où nous sommes et quelles sont nos réalités démographiques pour mieux planifier les investissements publics et répondre efficacement aux besoins de nos populations », a-t-il expliqué.

Ni processus électoral, ni opération d'identification...

Guylain Nyembo a également tenu à lever toute équivoque sur la nature de cette opération, qui ne doit être confondue ni avec un processus électoral, ni avec une opération d'identification, encore moins avec un mécanisme fiscal ou administratif. Il s'agit d'un exercice statistique national destiné à produire une connaissance actualisée de la population congolaise, dans toute sa diversité, Congolais comme étrangers résidant en RDC.

Cette connaissance constitue un levier essentiel pour la planification territoriale et une meilleure répartition des ressources. Elle permettra notamment de mieux apprécier les besoins en écoles, en structures sanitaires, en infrastructures et en services sociaux de base. Autant d'éléments indispensables pour construire des politiques de développement fondées sur les réalités du terrain plutôt que sur des estimations approximatives.

Du côté de l'exécutif provincial, cette opération qui est bien perçue suscite de fortes attentes. Le gouverneur du Kwango a reconnu l'importance de disposer de statistiques fiables pour mieux cerner les réalités de sa province, identifier ses besoins et orienter ses priorités de développement. « Le Kwango attend beaucoup de cette opération. Des données fiables nous permettront de mieux connaître notre province, de faire ressortir ses potentialités et de disposer des repères nécessaires pour impulser son développement et faire éclore son essor économique », a-t-il indiqué.

Adhésion des autorités et des populations au RGPH-2

Au-delà des autorités, la réussite de cette opération repose aussi sur l'adhésion des populations, premières bénéficiaires des politiques publiques qui seront éclairées par les résultats du recensement. Les avis recueillis auprès des habitants témoignent de l'importance de leur implication dans ce processus national. « Nous avons demandé aux ancêtres de bénir le Ministre d'État qui est à la tête de ce vaste projet. Nous souhaitons qu'il aille jusqu'au bout. Nous allons sensibiliser nos populations à s'approprier le Recensement », déclare un Chef coutumier sur place.

Avec le Kwango, cette dynamique nationale de sensibilisation impulsée par le Gouvernement pour l'adhésion au RGPH-2, a atteint 19 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. La mobilisation se poursuivra dans les provinces restantes, avec l'accompagnement technique des partenaires, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), dont l'appui contribue à la préparation et à la conduite de cette vaste opération.