Afrique du Nord: La Tunisie se dote d'un cadre de référence pour la finance durable avec l'apparition de sa taxonomie durable au sens climatique

Tunis — La Tunisie vient de se doter d'un nouvel outil pour orienter les investissements vers la transition écologique avec l'apparition de sa taxonomie durable au sens climatique.

Cet outil de référence visant à guider les flux d'investissements vers des projets contribuant directement à la transition bas carbone et à la résilience du pays et fixant la "Liste des activités économiques éligibles à la taxonomie climatique en Tunisie" a été publié, vendredi, par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

La taxonomie constitue un système de classification destiné à guider les investisseurs et les entreprises dans leurs décisions en matière d'investissements durables. Elle vise avant tout à établir un cadre de référence clair et partagé sur ce qui peut être considéré comme durable sur les plans environnemental et social.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son rôle est d'identifier les activités économiques ayant un réel impact positif sur la transition vers une économie plus verte, résiliente et socialement responsable. De manière concrète, une taxonomie se présente comme un répertoire structuré de projets, technologies, produits ou activités économiques répondant à des critères environnementaux précis, permettant ainsi d'orienter les flux financiers vers des investissements alignés avec les objectifs de durabilité.

La définition d'une taxonomie au niveau national doit répondre aux spécificités du pays. Elle doit reposer sur des critères scientifiques rigoureux et être régulièrement mise à jour afin de prendre en compte les évolutions technologiques et les nouvelles connaissances en matière de durabilité.

L'approche a été portée à la structuration d'une approche rigoureuse et contextualisée pour identifier les secteurs et activités économiques contribuant aux objectifs climatiques du pays, en particulier l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'adaptation aux impacts du changement climatique.

"La taxonomie durable au sens climatique de la Tunisie" constitue ainsi un outil de référence destiné à orienter les investissements vers des activités contribuant à la transition bas carbone et au renforcement de la résilience du pays. Elle doit permettre à l'ensemble des intervenants (institutions financières, acteurs économiques et décideurs publics) d'aligner leurs portefeuilles et leurs projets sur les priorités climatiques nationales, tout en garantissant une plus grande transparence des investissements verts.

La réalisation de ce travail sur les activités économiques éligibles à la taxonomie climatique est le résultat d'un partenariat entre le ministère de l'Environnement et le Conseil Bancaire et Financier, mené avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

IG