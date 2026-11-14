Libye: Les Chevaliers de la Méditerranée, une équipe imprévisible - Une sélection locale

La Libye présente un groupe de 27 joueurs, composé presque tous d'éléments évoluant dans son championnat. Seul le milieu de terrain Oussama Cherimi, pensionnaire du Club Africain, fait office d'expatrié.

Les Chevaliers de la Méditerranée ont choisi de faire confiance à leur vivier local. À la lecture de la liste des 27 joueurs convoqués par leur récent sélectionneur sénégalais, Youssoupha Dabo, le constat est assez révélateur. Le championnat libyen fournit l'essentiel de l'effectif, avec une présence particulièrement marquée des clubs de Tripoli et de Benghazi. Al Ahli Tripoli se distingue notamment avec 9 joueurs appelés, confirmant son poids dans le paysage footballistique libyen. Youssoupha Dabo a conservé une ossature de 21 joueurs tout en appelant 6 nouveaux éléments, après avoir écarté 9 éléments par rapport au dernier groupe de joueurs.

Deux retours sont particulièrement significatifs, ceux de Moatassem Al Musrati et de Moayad Ellafi, sociétaires d'Al Ahli. Le retour d'Al Musrati renforce considérablement l'entrejeu libyen. Son expérience et son impact physique constituent des atouts importants. Celui d'Ellafi apporte une solution technique supplémentaire dans l'animation offensive en tant qu'ailier aussi à l'aise du pied droit que du gauche.

Des visages connus

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Pour le public tunisien, deux noms sortent du lot, outre Cherimi, véritable épouvantail de la sélection libyenne, à savoir ceux du longiligne défenseur central Ali Youssef, passé à Al Ittihad local, ainsi que l'ex-espérantiste et capitaine des Chevaliers, Hamdi El Houni.

Outre Al Ahli qui compte le tiers de la sélection nationale, Al Ittihad Tripoli constitue également un important fournisseur de l'équipe nationale, tandis qu'Al Ahly Benghazi, Al Medina et Asswehly, placent certains de leurs joueurs dans la liste. Une répartition qui témoigne de la confiance accordée aux principaux clubs du pays et de la volonté de construire un collectif autour de joueurs qui se connaissent bien.

Dans les buts, trois gardiens ont été retenus : Aymen Ettayeb , Mourad Al Ouhaïchi et Mohamed Ayad. La défense compte notamment, outre le fer de lance Ali Youssef, Abdelaziz Souaïi, Ibrahim Abourouis et Fadhel Salama. Mais un nom retient particulièrement l'attention du côté tunisien, celui d'Oussama Cherimi. Le milieu de terrain du Club Africain est l'unique joueur de cette sélection à évoluer à l'étranger.

En attaque, El Houni et Tajouri figurent parmi les principales individualités susceptibles de faire parler leur expérience et leur qualité technique. Face aux "Aigles de Carthage", les Libyens miseront donc sur la cohésion et les automatismes d'un groupe largement façonné par le championnat national.

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