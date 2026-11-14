Afrique: Les Angolais résidant au Nigeria pourront obtenir leurs cartes d'identité et passeports sur place

Luanda — L'ambassade d'Angola au Nigeria sera dotée, à partir de 2027, d'équipements adaptés à la délivrance de cartes nationales d'identité (BI) et de passeports électroniques aux ressortissants angolais résidant dans ce pays.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise au Nigeria, parvenue vendredi à l'ANGOP, à Luanda, cette mesure vise à réduire les difficultés et les frais de déplacement auxquels sont confrontés les ressortissants nationaux pour obtenir les documents indispensables à leur identification et à leur séjour, en Angola comme à l'étranger.

L'annonce a été faite par le chef des services consulaires angolais, Osvaldo Bravo da Rosa, lors d'une rencontre avec la communauté angolaise établie au Nigeria, au Bénin et au Niger, organisée dans le cadre des célébrations du 11 novembre, date marquant le 51e anniversaire de l'indépendance nationale.

À cette occasion, Osvaldo Bravo da Rosa a exhorté ses compatriotes à renouveler leur attachement aux valeurs de l'unité nationale, de la paix, de la réconciliation et de la solidarité.

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« Chaque citoyen angolais, quel que soit le lieu où il se trouve, est également un représentant de sa patrie. La manière dont nous entretenons nos relations avec les sociétés d'accueil, dans le respect de leurs lois et à travers notre participation à leurs activités économiques, sociales et culturelles, favorise le dialogue interculturel et contribue à l'image et au prestige de la République d'Angola au-delà de ses frontières », a-t-il déclaré.

Lors de cette rencontre, présidée par l'ambassadeur d'Angola au Nigeria, José Bamóquina Zau, le diplomate a réaffirmé le rôle important des ressortissants angolais sur le continent africain, en tant qu'acteurs du rapprochement et du renforcement des relations bilatérales et multilatérales.