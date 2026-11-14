Guinée: Un pied de nez ou un mauvais signal ?

analyse

Depuis le 2 novembre dernier, la Guinée a ouvert une ère nouvelle avec sa décision d’interdire totalement l’orpaillage clandestin, l’un des secteurs les plus controversés et les plus dénoncés en Afrique de l’Ouest. D’autres pays, comme le Sénégal, ont d’ailleurs choisi de normaliser le secteur, mais en usant d’autres moyens.

Pour y mettre de l’ordre, le régime du président Mamadi Doumbouya a usé de la manière forte. Selon les autorités maliennes, environ 160 000 personnes ont été refoulées de Guinée vers le Mali, dont près de 100 000 dans le district de Bamako et près de 60 000 à Kourémalé, après des opérations menées notamment dans la région de Siguiri. Bamako a également signalé six décès à Kourémalé.

S’il est vrai que la Guinée a le droit de réglementer, voire d’exercer la plénitude de sa souveraineté sur un secteur qui, du reste, polarise plusieurs problèmes, notamment de santé pour les populations, de sécurité des citoyens, mais surtout d’évasion de ressources, il reste que la manière dont le gouvernement guinéen a procédé interroge.

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En effet, en plus des refoulés, parmi lesquels il y a des ressortissants de pays de la CEDEAO, notamment le Togo, la Côte d’Ivoire et le Ghana, le gouvernement guinéen a ouvert un procès massif pour 1 263 personnes de plusieurs nationalités, dont des Guinéens, soupçonnées d’orpaillage illégal et de divers délits.

Si le Burkina Faso s’est signalé en premier par la prise en charge de ses ressortissants, dont on dit qu’ils sont les plus nombreux parmi les refoulés vers Bamako (8 000 selon certaines sources officielles), avec un premier convoi d’environ 3 400 Burkinabè arrivé à Bamako le 6 novembre, il reste en revanche que, par le canal diplomatique, on ne manque pas de se poser des questions chez les voisins, même si elles ne remettent pas en cause le droit de la Guinée d’assurer son ordre public interne, y compris en prenant des mesures sécuritaires.

Et parmi ces questions, il y a véritablement celle de la libre circulation, qui prévaut dans le cadre du Traité de la CEDEAO, notamment du protocole additionnel de 1979 relatif à la libre circulation et au droit d’établissement des citoyens des pays membres (dont le Togo, la Côte d’Ivoire et le Ghana, qui ont des ressortissants parmi les personnes concernées). Toutefois, la question incidente qui surgit est celle de savoir comment les pays de l’AES, qui ont des ressortissants concernés par les mesures de refoulement et les procès qui leur sont intentés, peuvent se prévaloir des textes de la CEDEAO qu’ils ont eux-mêmes définitivement quittés depuis janvier 2025, et sans qu’un accord bilatéral soit conclu entre les deux pays.

Au-delà des questions juridiques qui ne manquent pas de se poser, aussi bien à ce niveau que pour les autres pays de la CEDEAO, il y a qu’on est en face d’un double standard en puissance. Or, on se rappelle que l’AES avait, dans une déclaration officielle, indiqué que son départ de la CEDEAO ne remettait pas dans l’immédiat en cause les règles de la libre circulation.

Les réactions ont d’ailleurs commencé à s’exprimer. Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a reproché à Conakry, lors d’une visite à Kourémalé le 8 novembre, d’avoir procédé au refoulement sans concertation préalable avec Bamako. Et, pour la première fois, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES ont pris position conjointement, regrettant, tout en comprenant la nécessité de faire respecter la loi, des « expulsions massives et non concertées » de ressortissants africains par la Guinée.

Au demeurant, le contexte sécuritaire régional, marqué par la montée des nationalismes et de la xénophobie, notamment au Sénégal vis-à-vis des ressortissants peuls de Guinée, pose une question hautement plus sensible que la menace sur la stabilité de la CEDEAO, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne font plus partie, certes, et dont les ressortissants sont frappés par ces mesures de refoulement et traînés en justice sans aucune garantie connue de droit à un procès équitable, au regard des conditions dans lesquelles ces procès se tiennent.

Si le signal donné à partir de Conakry n’a pas, outre mesure, mis en mouvement toutes les chancelleries, la porte risque d’être ouverte à des vagues de représailles d’autres pays de la sous-région, sous des prétextes fallacieux de lutte contre l’insécurité ou de stigmatisation de certains groupes de populations, étrangers ou non.