Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 novembre 2026

revue de presse

Francophonie : Les tensions entre la RDC et le Rwanda menacent le consensus

Le sommet de l'OIF s'ouvre dimanche à Phnom Penh, au Cambodge, dans un contexte de fortes divisions autour de l'élection de son prochain secrétaire général. Faute d'accord, les États membres pourraient recourir pour la première fois à un vote à la majorité simple.

La Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale sortante depuis 2018, brigue un troisième mandat face à trois concurrents : la Congolaise Juliana Lumumba, la Mauritanienne Coumba Ba et le Roumain Dacian Ciolos. Si Louise Mushikiwabo dispose d'un solide réseau de soutiens, elle fait face à l'opposition déterminée de la République démocratique du Congo (RDC). Kinshasa lui reproche notamment le soutien présumé de Kigali au groupe armé M23, actif dans l'est du pays. Les autorités congolaises ont menacé de quitter l'OIF en cas de réélection de la candidate rwandaise. (Source Africa Radio)

Outlook, Teams et Copilot : Microsoft annonce le rétablissement complet de ses services

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La panne mondiale avait commencé jeudi. Microsoft attribue l’incident à une augmentation de la capacité de son réseau et prévoit un rapport détaillé.

Microsoft a annoncé samedi 14 novembre le rétablissement complet de ses services après une panne mondiale qui perturbait notamment Outlook, Teams et Copilot depuis jeudi.

L’entreprise indique avoir achevé les opérations visant à corriger le problème technique. Celui-ci a été introduit lors d’une augmentation de la capacité du réseau, selon Microsoft, qui écarte une cyberattaque ou l’intervention d’un agent d’intelligence artificielle. (Source Benin Web TV)

Sénégal : Clôture des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, marqués par les performances africaines



Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 se sont achevés vendredi au Sénégal, à l'issue de deux semaines de compétitions organisées dans trois villes du pays, avec une progression du nombre de médailles remportées par les délégations africaines.

La cérémonie de clôture, organisée vendredi, a marqué la fin de cette édition historique, première manifestation olympique accueillie sur le continent africain.

Les compétitions, qui se sont déroulées du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly, comprenaient 151 épreuves donnant lieu à des médailles, selon les données communiquées par le comité d'organisation.

Au total, 95 des 206 comités nationaux olympiques représentés ont remporté au moins une médaille. (Source Anadolu Ajansı)

L'Égypte retire ses experts auprès de Saddam Haftar dans l'Est libyen sur fond de tensions

Selon plusieurs médias sans aucune affirmation officielle, l’Égypte, alliée de longue date du maréchal Khalifa Haftar qui contrôle, avec son clan familial l’est libyen, a procédé au retrait de ses experts militaires de Benghazi. Cette démarche reflèterait le niveau de divergence politique et stratégique entre les deux parties après des années de rapprochement, alors que Le Caire a procédé à la réouverture de son ambassade à Tripoli après 12 ans de fermeture.

Cette divergence a atteint son paroxysme, quand la Chambre libyenne des représentants, proche du clan Haftar et basée à l’est du pays, a ratifié, en octobre 2026, le mémorandum d'entente de 2019 signé par le gouvernement de Tripoli et qui accorde à la Turquie une large zone économique maritime pour l’exploitation du gaz en Méditerranée. L’Égypte refuse l’accord de manière ferme et y voit « une menace de sa souveraineté ». Elle considère qu'il ne respecte pas les règles de la loi internationale en matière de délimitation maritime des zones économiques. (Source RFI)

Centrafrique : L’opposition manifeste contre la vie chère à Bangui

Des centaines de manifestants ont défilé vendredi 13 novembre dans les rues de Bangui, en République centrafricaine, pour dénoncer la hausse du coût de la vie et des prix du carburant.

À l’appel du Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC), l’opposition réclame notamment une baisse du prix de l’essence et la libération de cinq responsables de la société civile.

Malgré la pluie, des centaines de sympathisants de l’opposition et d’habitants de la capitale centrafricaine ont répondu à l’appel du BRDC. Munis de drapeaux et scandant des slogans, ils ont dénoncé la dégradation de leurs conditions de vie. (Source Africanews)

Burkina Faso : Le régime d’Ibrahim Traoré engage des poursuites contre 45 personnes et entités

45 personnes physiques et morales sont concernées par six procédures judiciaires portant sur des soupçons de terrorisme et diverses infractions à l’ordre public au Burkina Faso. L’ancien dirigeant de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba, François Compaoré et l’activiste ivoirien Camille Makosso figurent parmi les personnalités mises en cause. Vendredi 13 novembre 2026, le parquet a annoncé plusieurs démarches judiciaires internationales.

Le procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou, Pingdwendé Désiré Sawadogo, a détaillé les investigations conduites par le pôle antiterroriste. Les dossiers portent notamment sur des accusations de financement du terrorisme, de complicité d’association de malfaiteurs terroristes, de détention illégale d’armes, d’apologie du terrorisme et de diffusion de contenus à caractère terroriste. Des faits présumés de diffamation, d’outrage aux représentants de l’autorité publique et de démoralisation des forces armées sont également examinés. (Source LSI Africa)

Zimbabwe : Le gouvernement adopte un nouveau plan anticorruption sur cinq ans

Alors que la corruption continue de peser sur la gouvernance et la gestion des ressources publiques, le Zimbabwe se dote d’une nouvelle stratégie pour renforcer les contrôles et améliorer la redevabilité des institutions. Cette stratégie gouvernementale mise notamment sur la prévention, le renforcement des institutions et la numérisation des services publics.

Le gouvernement zimbabwéen a approuvé une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption couvrant la période 2026-2030.

Approuvée en Conseil des ministres le mardi 10 novembre, la National Anti-Corruption Strategy 2 (NACP 2) « établit un cadre coordonné mobilisant l’ensemble des administrations publiques et de la société afin de lutter contre la corruption et de renforcer le système national d’intégrité du Zimbabwe », selon le communiqué du ministère zimbabwéen de l’Information. (Source Agence Ecofin)

Gabon : La transition d’Oligui sous la menace d’une sanction ITIE

Le dossier de la transparence extractive au Gabon redevient sensible. Libreville risque une nouvelle sanction de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), faute d’avoir rendu publics les chiffres actualisés de ses rentes minière et pétrolière.

Pour un pays où les hydrocarbures et les mines pèsent une part déterminante du budget de l’État, l’épisode dépasse la simple formalité administrative : il touche à la crédibilité financière du régime de transition dirigé par le général Brice Oligui Nguema depuis le coup d’État d’août 2023. (Source Africtelegraph)

Ghana : Trois suspects arrêtés avec des tissus contrefaits estimés à 1,7 million de dollars

La police ghanéenne a annoncé l’arrestation de trois personnes et la saisie d’un important stock de tissus imprimés soupçonnés d’être des contrefaçons de la marque locale GTP, évalué à environ 1,7 million de dollars, selon un communiqué de la Ghana Police Service parvenu à APA.

Deux suspects, Salifu Mamuda, 50 ans, et Iddrisa Mohammed, 44 ans, ont été interpellés lundi 9 novembre 2026 dans un entrepôt situé à Adabraka, dans la capitale Accra. Le troisième, Eric Boakye, a été arrêté ultérieurement.

L’opération, menée par l’équipe spéciale des opérations de l’inspecteur général de la police (IGP Special Operations Team), faisait suite à des renseignements signalant le déchargement de marchandises suspectes à partir de deux camions articulés immatriculés SMK-161-YH et T-28975-LA, dans un entrepôt situé près de Kojo Thompson Highway. (Source APA News)