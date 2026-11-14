Afrique: JCI - Le Tunisien Mohamed Daoud élu vice-président exécutif pour l'Afrique et le Moyen-Orient en 2027

Le Tunisien Mohamed Daoud a été élu vice-président exécutif de la Jeune Chambre Internationale (JCI) pour l'année 2027, avec la responsabilité de la région Afrique et Moyen-Orient.

Son élection a été annoncée à l'occasion du Congrès mondial de la JCI, qui se tient du 11 au 15 novembre à Clark, aux Philippines, et saluée par les structures régionales et nationales de l'organisation.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle, la JCI Afrique et Moyen-Orient a félicité le nouveau responsable pour son élection, exprimant sa volonté de poursuivre la dynamique de coopération, de développement des partenariats et de renforcement des organisations nationales de la région sous son leadership.

De son côté, Mohamed Daoud a également annoncé son élection sur ses réseaux sociaux, exprimant sa reconnaissance et sa satisfaction de rejoindre le conseil d'administration international de l'une des organisations mondiales dédiées au leadership des jeunes.

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Cette élection intervient après l'annonce officielle de sa candidature par la Jeune Chambre Économique de Tunisie, qui avait fait part de son ambition de voir une compétence tunisienne accéder à une responsabilité au sein de la direction internationale de la JCI.

Âgé de 35 ans, Mohamed Daoud est ingénieur en ressources de la terre et en environnement, diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Sfax. Il a rejoint la Jeune Chambre Économique en 2012 et a progressivement occupé plusieurs responsabilités au sein du mouvement.

Il a notamment présidé la Jeune Chambre Économique de Sfax en 2014, avant d'être élu président national de la Jeune Chambre Économique de Tunisie pour l'année 2022. En 2023, il a également exercé les fonctions de vice-président international de la JCI, avec une mission de suivi et d'accompagnement de sept organisations nationales africaines.

Sa nouvelle fonction l'amènera à exercer des responsabilités à l'échelle de la région Afrique et Moyen-Orient, qui regroupe, selon les informations communiquées lors de l'annonce de sa candidature, 29 pays et plus de 20 000 jeunes âgés de 18 à 45 ans.

Pour rappel, le Congrès mondial de la JCI, organisé cette année aux Philippines, constitue le rendez-vous annuel de l'organisation, au cours duquel sont notamment élus les responsables appelés à composer ses instances dirigeantes pour l'année suivante. L'édition 2026 réunit des représentants de différents pays autour de questions liées au leadership, à l'entrepreneuriat, à l'innovation et à l'engagement des jeunes.