Tunisie: El Fouladh, Ciments de Bizerte et STS de Béja au coeur de nouveaux plans de restructuration

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a indiqué que les programmes de restructuration des entreprises publiques se poursuivent en Tunisie afin de renforcer leurs capacités de production, d'améliorer leur situation financière et de garantir la continuité de leurs activités.

Ces programmes concernent notamment la Société tunisienne de sidérurgie "El Fouladh", la Société des ciments de Bizerte et la Société tunisienne du sucre (STS) de Béja, a-t-il précisé samedi à l'aube, au palais du Bardo.

Le ministre répondait aux questions des députés lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée à l'examen du budget 2027 de son département.

Concernant la Société tunisienne de sidérurgie El Fouladh, Samir Abdelhafidh a indiqué que le projet de construction d'une nouvelle aciérie est actuellement en cours d'évaluation, à la suite de la visite d'une délégation de la Banque islamique de développement (BID), effectuée du 19 au 23 octobre 2026.

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Il a souligné que le coût estimatif du projet est passé de 70 à 130 millions de dollars. Cette augmentation couvre également la rénovation des unités d'appui, afin de répondre aux normes de performance requises.

L'offre de financement est actuellement en attente de l'approbation du conseil d'administration de la BID, prévue en avril 2027.

S'agissant de la Société des ciments de Bizerte, un projet de maîtrise de l'énergie et de préservation de l'environnement, d'un coût estimé à 50 millions de dinars (MD), est en cours de préparation.

Rappelant que le capital de la société a été augmenté de 53,1 MD et que ses dettes ont été rééchelonnées, le ministre a précisé que ces mesures visent à améliorer sa position sur le marché local, à reconquérir ses parts de marché et à préserver ses équilibres financiers.

Pour la Société tunisienne du sucre (STS) de Béja, un projet de mise à niveau des équipements de production vétustes et d'acquisition de nouveaux équipements essentiels, pour un coût de 40 MD, sera prochainement réalisé.

La société élabore également un plan d'affaires destiné à assurer sa pérennité.

Le rééchelonnement de ses dettes s'inscrit, par ailleurs, dans le cadre des mesures de redressement financier engagées, avec pour objectif d'atteindre une production de 180 000 tonnes de sucre brut destiné au raffinage et de 171 000 tonnes de sucre blanc.

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