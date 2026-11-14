Tunisie: 86,2 millions de dinars de primes versés à 345 projets par le FTI

Le Fonds tunisien de l'investissement (FTI) a versé 86,2 millions de dinars (MD) de primes et d'avantages au profit de 345 projets, depuis son lancement en 2022 et jusqu'au 30 septembre 2026, a indiqué le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Ces projets ont permis de générer 9 587 emplois, a-t-il précisé, samedi à l'aube, au palais du Bardo.

Le ministre répondait aux questions des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et des membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors d'une séance plénière conjointe consacrée à l'examen du budget 2027 de son département.

Parmi les projets bénéficiaires figurent 284 projets de développement régional, 45 projets relevant des secteurs prioritaires et 10 projets d'infrastructure.

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Tout en soulignant que la deuxième mission du Fonds consiste à souscrire aux fonds communs, le ministre a relevé que ce mécanisme n'avance pas au même rythme que le versement des primes et des avantages.

Il a également fait état d'une convention de financement de 15 millions de dollars conclue avec le Fonds arabe pour le développement économique et social, dans le cadre de la ligne de financement « Recovery ».

Ce financement vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en difficulté d'accéder à des financements concessionnels, de relancer leurs activités et de préserver les emplois, notamment dans les secteurs prioritaires et les zones de développement régional.

Le texte relatif à cette convention a été déposé à l'ARP depuis le 23 janvier 2025, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu'une enveloppe de 10 MD avait été allouée dans le budget 2026 à la souscription au fonds « Tanmia ».

Le FTI a également structuré un fonds à impact régional destiné à financer des projets générant des retombées économiques et sociales, créateurs de richesse et adaptés aux spécificités locales.

S'agissant du plan de développement 2026-2030, le ministre a affirmé qu'il définit les grandes orientations du modèle de développement, ainsi que les choix, les politiques et les programmes de l'État pour les cinq prochaines années.

Ce plan comprend un portefeuille de projets dont la programmation est arrêtée chaque année en fonction de l'avancement des budgets.

Rappelant que le document, structuré en trois parties, a été examiné par l'ARP et le CNRD, d'abord en commissions puis en séances plénières, avant son adoption en un article unique, Abdelhafidh a souligné que son élaboration a reposé, pour la première fois, sur une approche ascendante. Cette expérience devrait être reconduite dans les prochains plans, en tenant compte des éventuelles insuffisances constatées.

Concernant le portefeuille de projets, le ministre a indiqué que les services de son département collectent, en coordination avec les autres ministères, les données relatives aux projets programmés pour 2027 ainsi qu'à ceux lancés en 2026. Cette démarche vise à suivre leur avancement et à accélérer leur réalisation.

Enfin, Abdelhafidh a précisé que le plan de développement ne se limite pas à une simple liste de projets, mais constitue un cadre global définissant les orientations, les politiques et les programmes de développement. Il a ajouté que le passage des projets à la phase d'exécution dépend de leur programmation annuelle et des crédits qui leur sont alloués.