Tunisie: Marathon de la Terre - Une route fermée dimanche près de la Sebkha de Séjoumi

Le ministère de l'Intérieur a annoncé la fermeture, dimanche 15 novembre 2026, d'un tronçon de la route périphérique longeant la Sebkha de Séjoumi, à l'occasion de l'organisation du Marathon de la Terre. Cette mesure entrera en vigueur à partir de 7 heures du matin et restera appliquée jusqu'à la fin des différentes courses.

Selon le communiqué du ministère, la fermeture concernera la portion reliant l'échangeur de la Cité El Khadra (échangeur X) à l'échangeur de l'autoroute Ouest (échangeur Telecom), jusqu'au carrefour d'El Mghira.

Pour les automobilistes se dirigeant vers El Mghira et Fouchana, depuis ou en direction de la banlieue ouest, un itinéraire alternatif sera disponible. Ils pourront passer par le carrefour de l'Agence technique des transports terrestres (ATTT), puis par celui de Monoprix, avant de rejoindre la route régionale n°39 pour atteindre leurs destinations.

Le ministère de l'Intérieur appelle, par ailleurs, les usagers de la route à respecter le Code de la route ainsi que les indications des agents de circulation afin de faciliter les déplacements et d'assurer le bon déroulement de la manifestation sportive.