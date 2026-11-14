Tunisie: E-Parlement - L'ARP participera à la Conférence mondiale de Bruxelles

Parlement : l'ARP participera à la Conférence mondiale de Bruxelles

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) participera, du 16 au 18 novembre 2026 à Bruxelles, à la Conférence mondiale sur le e-Parlement, organisée à l'initiative de l'Union interparlementaire (UIP), en partenariat avec le Parlement européen, a annoncé l'institution sur ses canaux officiels.

Cette participation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la présence du Parlement tunisien au sein des instances internationales et à tirer profit des expériences étrangères en matière de modernisation du travail législatif grâce aux technologies numériques.

La conférence réunira des délégations parlementaires de différents pays ainsi que des experts des domaines du numérique et des nouvelles technologies. Son programme débutera le 16 novembre par des réunions préparatoires destinées principalement aux cadres techniques et technologiques, avant de laisser place aux réunions principales les 17 et 18 novembre.

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Les discussions porteront notamment sur le leadership stratégique de la transformation numérique des parlements, l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus législatif, la cybersécurité et la protection des données. Elles aborderont également les moyens de lutter contre la désinformation, de renforcer la confiance dans les institutions démocratiques et de promouvoir la transparence et les mécanismes de contrôle, ainsi que d'améliorer les services parlementaires numériques et l'accès à l'information.

Pour l'ARP, cette mission diplomatique se veut une occasion de s'inspirer des meilleures pratiques internationales afin d'améliorer le fonctionnement de l'institution, d'accompagner les mutations technologiques et de renforcer son ouverture aux citoyens et à la société.

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