Afrique du Nord: Tunisie-France - 70 ans de coopération autour du patrimoine célébrés à Tunis

14 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une table ronde intitulée "Héritages croisés : 70 ans de coopération patrimoniale entre la Tunisie et la France" se tiendra le 19 novembre à Tunis, à l'initiative de l'Institut français de Tunisie (IFT).

Initialement prévue en septembre dernier, puis reportée en raison des intempéries, cette rencontre aura lieu de 17h30 à 19h00 dans l'auditorium de l'IFT. Elle sera consacrée à sept décennies d'échanges et de projets communs entre la Tunisie et la France dans le domaine du patrimoine.

Les discussions porteront notamment sur le bilan des réalisations menées dans les secteurs archéologique, architectural et urbain, ainsi que sur les influences réciproques entre les deux rives de la Méditerranée.

Quatre spécialistes prendront part à cette table ronde, qui sera modérée par Soumaya Gharsallah. Il s'agit de l'architecte-chercheure Salma Gharbi, de l'architecte-urbaniste Jallel Abdelkefi, de l'architecte et expert en patrimoine Denis Lesage, ainsi que de Haithem Abidi, chercheur à l'Institut national du patrimoine (INP).

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Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet "SAWN", un programme consacré aux enjeux de préservation du patrimoine. Financé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères à travers un Fonds Équipe France (FEF), ce dispositif est coordonné par l'ambassade de France en Tunisie et l'IFT, en partenariat avec des acteurs culturels tunisiens.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement des réflexions engagées autour des 70 ans de relations bilatérales entre la Tunisie et la France. Cette semaine, l'IFT et l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) ont également réuni des chercheurs, des artistes et des écrivains des deux rives à l'occasion de la rencontre-débat "Entre deux rives", consacrée à l'histoire culturelle et intellectuelle partagée entre les deux pays.

 

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