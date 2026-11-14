Afrique: Tunisie-Qatar - Un nouvel accord pour booster les investissements en Afrique

Le Conseil d'affaires tuniso-africain (TABC) a signé un accord de partenariat avec le Forum d'affaires qatari, représenté par son président, l'homme d'affaires Mohamed Al-Dabbagh, en vue de renforcer les échanges économiques et de promouvoir les opportunités d'investissement et de partenariat en Afrique.

Selon un communiqué du Conseil, cet accord vise à développer les relations entre les communautés d'affaires, à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et d'investissement sur le continent africain et à renforcer les liens entre les investisseurs et hommes d'affaires tunisiens et qataris, ainsi que leurs homologues des pays du Golfe.

Le partenariat prévoit également d'attirer une importante délégation d'hommes d'affaires, d'investisseurs et de responsables d'entreprises économiques du Qatar et des pays du Golfe à la 10e édition du Forum international du financement de l'investissement et du commerce en Afrique, prévue les 6 et 7 avril 2027 à Tunis.

À travers cet accord, le Conseil d'affaires tuniso-africain entend poursuivre ses efforts pour rapprocher les investisseurs internationaux des acteurs économiques africains et consolider le positionnement de la Tunisie en tant que plateforme de coopération économique et d'investissement entre l'Afrique et les pays du Golfe.