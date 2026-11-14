Afrique du Nord: Autoroute Tunisie-Algérie - La BID approuve le financement du projet vers Le Kef

La Banque islamique de développement (BID) a approuvé le financement d'une part importante de l'autoroute vers le Kef. Son conseil d'administration a tranché en septembre, a annoncé le ministre de l'économie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Les préparatifs de la convention de financement sont en cours en vue de sa signature en 2027, a-t-il précisé.

Le ministre s'exprimait tôt samedi au palais du Bardo, devant les membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), réunis en plénière conjointe pour examiner le budget de son ministère pour 2027.

Il a souligné l'importance nationale du projet, qui reliera la Tunisie à l'Algérie et complétera l'autoroute maghrébine.

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Ce chantier figure au plan de développement 2026-2030. Ce document fixe les grandes orientations du modèle de développement, les choix, les politiques et les programmes. Il comprend aussi un portefeuille de grands projets que l'Etat arrête et inscrit chaque année, au rythme de l'élaboration des budgets.

Autre nouveauté: pour la première fois, le plan repose sur une approche ascendante. Elle corrige les insuffisances des périodes précédentes et place les besoins et les priorités des régions au coeur de la vision de développement. Les prochains plans pourront s'y adosser.

Les crédits ne suffisent pas, a martelé le ministre. Il faut aussi accélérer leur utilisation et la réalisation des projets.

Il a à ce propos pointé les principaux freins, dont notamment, des appels d'offres qui s'enlisent et des procédures administratives interminables.

Pour que les crédits alloués donnent des projets achevés, ces obstacles doivent tomber, a-t-il insisté.

Pour les méga-projets, le ministère de l'économie et de la planification coordonne son action avec le ministère de l'équipement et les structures concernées.

Leur mission est de mobiliser les financements extérieurs et nationaux puis de boucler dans les délais les conventions et les procédures liées à leur réalisation.

Tout en assurant que son département poursuit le suivi des dossiers de coopération financière et technique avec les partenaires internationaux, il a indiqué que les procédures nécessaires à la conclusion des conventions des projets prioritaires seront menées à terme.