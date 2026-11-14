Afrique du Nord: Tunisie-Libye (0-2) - Youssoupha Dabo savoure la victoire et pense déjà au match retour

14 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le sélectionneur de la Libye, Youssoupha Dabo, s'est réjoui de la victoire de son équipe face à la Tunisie (2-0), vendredi à Sfax, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, groupe H.

À l'issue de la rencontre, le technicien libyen a salué ce succès obtenu en déplacement, qu'il a qualifié de « précieuse victoire », tout en appelant ses joueurs à ne pas perdre leur concentration.

Il a souligné que cette victoire ne constitue qu'une étape dans le parcours de la sélection libyenne, rappelant que le match retour approche et que l'équipe doit rester mobilisée pour poursuivre sa dynamique de résultats positifs.

Interrogé sur la prestation du corps arbitral, Youssoupha Dabo a préféré ne pas se prononcer sur le sujet, estimant que l'arbitrage ne relevait pas de ses prérogatives.

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