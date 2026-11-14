Libye/Tunisie: Tunisie-Libye (0-2) - Mouine Chaabani assume la responsabilité de la défaite et présente ses excuses

Le sélectionneur de la Tunisie, Mouine Chaabani, a assumé l'entière responsabilité de la défaite concédée vendredi face à la Libye (0-2), à Sfax, pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, dans le groupe H.

À l'issue de la rencontre, le technicien tunisien s'est dit profondément déçu par ce revers, présentant ses excuses aux supporters de la sélection, qui avaient placé de grands espoirs dans l'équipe.

« Nous n'avons pas été à la hauteur de leurs attentes », a-t-il reconnu, affirmant assumer pleinement la responsabilité de cette contre-performance.

Mouine Chaabani a également refusé d'invoquer l'arbitrage pour justifier la défaite, estimant que le résultat était mérité au regard de la prestation de son équipe.

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l a reconnu que le rendement des Tunisiens ne leur permettait pas d'espérer un meilleur résultat face à la sélection libyenne.

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