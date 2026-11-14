Malmenée, mal inspirée, sans idées, et avec un arbitrage aussi défavorable, l'équipe de Tunisie plie à Sfax et compromet ses chances

C'est un sentiment que ceux qui ont vécu le football des années 80 connaissent, celui de la déception de rater la CAN. De 1982, on n'a repris le chemin de la CAN qu'en 1994 comme pays organisateur (même si la sélection en éliminatoires était plus rude qu'aujourd'hui). Allons-nous revivre cela ? c'est ce que Mouïne Chaâbani et ses joueurs sont en train de le préparer petit à petit. Hier, une amère défaite contre une Libye pas impressionnante, mais aux joueurs lucides.

Il est certain que l'arbitre marocain Hamza Farek nous a lésés en fermant les yeux sur un penalty évident quand Chaouat de la tête adresse un ballon qui touche la main d'un défenseur libyen, mais l'arbitre n'a pas arrêté l'équipe nationale qui a tout fait pour perdre : occasions faciles ratées en première mi-temps, mauvais alignement défensif en repli, casting bizarre de Chaâbani qui écarte Arous et Nasraoui , alors qu'ils étaient titulaires le match d'avant et met dedans Aidouni et Ghram, mis hors liste le match d'avant( !). Une tête de Dragar (20') qui avait le champ ouvert face au filet, un coup franc bien botté de Maaloul qui oblige Tahar à dévier en corner, et une tête de Chaouat tout près du filet, l'équipe de Tunisie n'a pas bien saisi son moment fort.

La Libye a opté pour les contres sur Houni et Lafi. Azzou rate son face-à-face, alors qu'en fin de premier half, Maaloul commet une faute inutile. Ali Youssef transforme le penalty juste (42'). L'entrée de Ben Hammouda, Ben Slimene et Kadida en seconde période, notamment, n'a pas changé grand-chose dans le match parce qu'au fond, le milieu était mou à souhait. La relance de Gharbi et Aidouni était mal gérée, alors que Ben Romdhane était comme d'habitude hors sujet et nerveux.

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Talbi était aussi prenable et saturé, et le second but libyen de Houni (65') en dit long sur les failles défensives de l'équipe nationale. Houni reprend seul avec une volée qui trompe Dahmen. On en est resté là malgré des tentatives de Kadida et Gharbi qui a raté un but facile à la 74'. La Libye se relance dans ce groupe, alors que Chaâbani continue avec ses maladresses et son entêtement. Les joueurs aussi, surtout lesdits cadres, qui n'ont plus rien à donner à l'équipe nationale. On les a tous vus, on a tout essayé, entre jeunes et anciens, mais pas de résultat. Le désastre du Mondial est encore dans les têtes et les jambes. Là, on touche le fond. Dans quelques jours, un match retour qu'on doit gagner pour espérer rester dans la course. Mais avec quel esprit et avec quels joueurs ? Triste équipe nationale. Franchement.

Dahmen, Drager (Chouchene), Ghram (Rekik), Talbi, Maaloul, Aidouni, Gharbi, Ben Romdhane, Saad (Ben Slimène), Ltaïef (Kadida), Chaouat (Ben Hammouda).