Tunisie: Pourquoi le trafic aérien américain a-t-il été suspendu pendant plusieurs heures ?

Les États-Unis ont annoncé la réouverture de leur espace aérien après une suspension des vols qui a duré plusieurs heures dans l'ensemble des aéroports du pays. Les autorités américaines ont attribué cette perturbation à une défaillance d'équipements obsolètes, écartant les hypothèses d'une cyberattaque ou d'un lien avec la panne ayant affecté les systèmes de Microsoft.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a annoncé cette reprise du trafic aérien lors d'un point de presse tenu tard vendredi soir à la Maison-Blanche. Il a toutefois prévenu que le retour à la normale prendrait du temps et que la reprise des vols serait progressive.

"À 20h15 vendredi soir, heure de la côte Est des États-Unis, nous avons rouvert l'espace aérien", a-t-il déclaré, précisant que cette décision ne signifiait pas pour autant que tous les vols pourraient décoller immédiatement.

Selon Sean Duffy, les équipements concernés ont été surchargés par un volume important de données, provoquant leur dysfonctionnement. Il a notamment mis en cause la vétusté des installations, soulignant la nécessité de moderniser le système américain de contrôle du trafic aérien.

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Cette panne intervient au lendemain d'une demande officielle de la Maison-Blanche et du secrétaire aux Transports auprès du Congrès américain pour obtenir une enveloppe de 30 milliards de dollars destinée à moderniser et à développer les infrastructures de contrôle de la navigation aérienne.

Malgré cet incident, Sean Duffy a assuré que le transport aérien restait sûr pour les passagers américains.

De son côté, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a écarté les spéculations sur une éventuelle cyberattaque coordonnée contre les États-Unis, ainsi que tout lien entre la perturbation et la panne ayant affecté les services de Microsoft.

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