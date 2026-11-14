Tunisie: Méga-projets - Le gouvernement veut relancer le Port financier et Tunis Sports City

Le ministère de l'Économie et de la Planification oeuvre à résoudre les difficultés entravant l'avancement de trois méga-projets d'investissement en Tunisie, à savoir le Port financier de Tunis, Tunis Sports City et "La Porte de la Méditerranée", a annoncé le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Le ministre s'exprimait samedi, aux premières heures de la journée, au palais du Bardo, en réponse aux questions des membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors d'une séance plénière conjointe consacrée à l'examen du budget 2027 de son département.

Il a précisé que le suivi de ces trois projets est assuré en coordination avec les structures concernées.

Concernant le Port financier de Tunis, le ministre a rappelé que la loi n°55 de 2008 a approuvé la convention d'investissement relative à ce projet. Le comité des agréments s'est saisi du dossier afin de surmonter les difficultés rencontrées et de relancer son avancement.

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Dans ce cadre, il a été convenu d'inviter la société porteuse du projet à réviser le calendrier et les différentes phases de réalisation, ainsi qu'à proposer un avenant à la convention d'investissement.

Cet avenant devra tenir compte des difficultés rencontrées tout en préservant les intérêts de l'État tunisien, a précisé le ministre.

S'agissant du projet Tunis Sports City, Samir Abdelhafidh a fait état d'avancées sur le plan technique. La convention relative à ce projet a été approuvée par la loi n°31 de 2008.

Il a notamment indiqué que les études relatives aux réseaux d'électricité et de télécommunications ont été validées. Par ailleurs, un accord de principe a été donné pour les crédits nécessaires au raccordement du projet au réseau externe de gaz naturel.

Pour les trois méga-projets, le ministre a souligné que le comité des agréments demeure l'instance chargée de leur pilotage. Cette démarche vise à accélérer la mise en oeuvre des conventions conclues et à lever les obstacles ayant entravé l'avancement de ces investissements.