Afrique: COP31 - À Antalya, le continent réclame des financements à la hauteur de l'urgence climatique

À mi-parcours de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), qui se tient du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Turquie, les négociations mettent en lumière les divergences persistantes entre pays développés et pays en développement. Pour l’Afrique, particulièrement vulnérable aux effets du dérèglement climatique, les priorités restent inchangées : mobiliser des financements accessibles, accélérer l’adaptation et garantir une transition énergétique compatible avec les ambitions économiques du continent.

Après cinq jours de discussions, la COP31 entre dans une phase décisive. Entre engagements politiques, initiatives de coopération et négociations techniques, les délégations tentent de rapprocher leurs positions sur les principaux dossiers climatiques. Mais une question continue de cristalliser les attentes des pays africains : comment transformer les promesses internationales en ressources concrètes pour les populations les plus exposées ?

Le sommet des dirigeants, organisé les 11 et 12 novembre sous le thème « Vers un avenir durable, résilient et équitable », a donné une dimension politique aux discussions. Les interventions des responsables internationaux et les rencontres de haut niveau ont notamment porté sur la transition énergétique, les investissements et les moyens de renforcer la résilience des économies face aux changements climatiques.

Au-delà des déclarations, les négociateurs doivent désormais avancer sur les mécanismes de mise en œuvre des engagements climatiques, dans un contexte de contraintes budgétaires et de priorités économiques parfois contradictoires.

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Le financement climatique, principal enjeu pour l’Afrique

Pour les pays africains, la question du financement demeure au centre des préoccupations. Alors que le continent contribue relativement peu aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, il subit des conséquences majeures du réchauffement climatique, notamment sur l'agriculture, les ressources en eau, les infrastructures et la sécurité alimentaire.

Les besoins dépassent la seule mobilisation de nouveaux engagements financiers. Les États africains insistent également sur la qualité des financements, leur prévisibilité et les conditions d'accès aux ressources internationales.

Le recours à des prêts, parfois assortis de conditions contraignantes, soulève notamment la question de l'endettement des pays vulnérables. Pour ces derniers, une réponse climatique efficace suppose davantage de subventions, de financements concessionnels et de mécanismes adaptés aux réalités économiques nationales.

Cette problématique renvoie également à la capacité des institutions internationales à accélérer le décaissement des fonds annoncés et à soutenir des projets ayant un impact direct sur les populations.

Adaptation et pertes et préjudices : des réponses encore attendues

L'adaptation constitue l'autre grande priorité africaine à Antalya. Sécheresses prolongées, inondations récurrentes, dégradation des terres et multiplication des événements météorologiques extrêmes fragilisent les économies et les moyens de subsistance de millions de personnes.

Dans ce contexte, les pays africains défendent un renforcement des investissements dans les infrastructures résilientes, l'agriculture adaptée aux changements climatiques, les systèmes d'alerte précoce et la gestion durable des ressources naturelles.

Les discussions autour du Fonds destiné à répondre aux pertes et préjudices revêtent également une importance particulière. Ce mécanisme vise à soutenir les pays vulnérables confrontés à des dommages climatiques auxquels les politiques d'adaptation ne peuvent pas toujours répondre.

L'enjeu porte désormais sur sa capacité à mobiliser des ressources suffisantes et à garantir un accès effectif aux pays qui en ont le plus besoin.

Une transition énergétique qui doit soutenir le développement

La transition énergétique reste un autre sujet de divergence entre les délégations. Si l'accélération du déploiement des énergies renouvelables fait partie des objectifs internationaux, les trajectoires pour y parvenir suscitent des débats.

Pour l'Afrique, la transition ne peut être dissociée des impératifs d'accès à l'électricité, d'industrialisation et de création d'emplois. Le continent dispose d'importantes ressources renouvelables, mais leur valorisation nécessite des investissements considérables dans les infrastructures, les réseaux électriques et les capacités technologiques.

Les discussions d'Antalya posent ainsi la question de l'équilibre entre réduction des émissions et développement économique.

Pour les pays africains, l'enjeu consiste à éviter qu'une transition insuffisamment financée ne creuse davantage les inégalités énergétiques, tout en saisissant les possibilités offertes par les technologies propres et les nouvelles filières industrielles.

L'eau et la résilience climatique au cœur des préoccupations

La sécurité hydrique s'impose également comme une dimension essentielle de la réponse africaine au changement climatique.

La pression croissante sur les ressources en eau, aggravée par les épisodes de sécheresse et les précipitations extrêmes, menace directement la production agricole, l'approvisionnement des populations et la stabilité économique de plusieurs régions.

Les priorités portent notamment sur le développement des infrastructures hydrauliques, l'amélioration de l'assainissement, la gestion transfrontalière des ressources et le renforcement des systèmes d'alerte.

Ces investissements sont considérés comme indispensables pour limiter les conséquences économiques et sociales des catastrophes climatiques et renforcer la sécurité alimentaire.

Coopération internationale : des initiatives à concrétiser

En marge des négociations officielles, la COP31 offre également un espace de dialogue pour développer de nouveaux partenariats en matière de financement climatique, d'innovation et de transition énergétique.

Les mécanismes de coopération prévus par l'article 6 de l'Accord de Paris, notamment ceux relatifs aux marchés carbone, figurent parmi les instruments susceptibles de favoriser la mobilisation de ressources supplémentaires.

Pour les pays africains, ces dispositifs représentent des possibilités de financement et de transfert de technologies, à condition de garantir la transparence des transactions, l'intégrité environnementale et des retombées économiques réelles.

La multiplication des initiatives ne saurait toutefois se substituer aux engagements collectifs attendus des États dans le cadre des négociations multilatérales.

Une deuxième semaine décisive pour les négociations

À l'issue de cette première séquence, les principaux arbitrages restent attendus. Les discussions doivent se poursuivre jusqu'au 20 novembre, avec l'objectif de rapprocher les positions sur les financements, l'adaptation et la mise en œuvre des engagements climatiques.

Pour les pays africains, l'enjeu dépasse largement l'adoption de nouvelles déclarations politiques. Il s'agit d'obtenir des mécanismes financiers opérationnels, de renforcer les capacités nationales d'adaptation et de faire de l'action climatique un véritable moteur de transformation économique.

À Antalya, la portée des décisions finales sera ainsi appréciée à l'aune de leur mise en œuvre. Pour l'Afrique, la question n'est plus seulement de faire reconnaître sa vulnérabilité climatique, mais de disposer des moyens nécessaires pour construire un développement durable et résilient.