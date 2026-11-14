Madagascar: Parti Vert Hasin'i Madagasikara - Pour une rupture avec le cadre constitutionnel actuel

Le Parti Vert Hasin'i Madagasikara prend position sur le processus de refondation en cours. Dans un communiqué, la formation politique revient sur l'avis n° 06 de la Haute Cour constitutionnelle (HCC), rendu le 4 novembre 2026. Elle dénonce une contradiction avec les décisions précédentes de la Cour et estime que les autorités actuelles doivent respecter les limites de leur mandat intérimaire.

Base constitutionnelle

Le parti relève un écart entre l'avis n° 06 et les décisions n° 10 du 14 octobre 2025 et n° 13 du 6 novembre 2025. Selon son analyse, ces deux décisions limitaient les attributions des autorités à l'organisation des élections, en particulier de l'élection présidentielle. Elles ne leur donnaient aucune prérogative pour engager une révision ou un changement de la Constitution. Le Parti Vert estime ainsi que le colonel Michaël Randrianirina et son équipe doivent se limiter à l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'investiture du prochain président élu.

Pouvoir constituant

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La formation politique conteste également le recours à la notion de « pouvoir constituant originaire » dans l'avis de la HCC. Elle rappelle que cette notion n'est pas explicitement définie dans la Constitution de 2010, contrairement au pouvoir constituant dérivé, encadré par les articles 162 et 163. Le parti invoque aussi l'alinéa 2 de l'article 53, qui interdit toute révision constitutionnelle durant une période d'intérim. Selon sa lecture, un référendum, même à choix multiples, reste assimilable à une procédure de révision ordinaire.

Accord politique

Face à ce qu'il considère comme une impasse juridique, le Parti Vert réclame une « rupture claire avec le cadre constitutionnel actuel ». Il appelle à la conclusion d'un accord ou d'une convention politique pour redéfinir les mécanismes institutionnels sur des bases consensuelles. La formation réaffirme enfin sa disponibilité à participer à un dialogue réunissant l'ensemble des forces vives et des acteurs concernés par l'avenir institutionnel du pays.