Madagascar: Andraharo - Un photographe tué dans un accident de circulation

La série noire se poursuit sur les routes de la capitale. Un photographe de 28 ans a perdu la vie jeudi soir à Andraharo, après avoir été percuté par un taxi-ville. Le chauffeur du véhicule, qui avait pris la fuite après l'accident, a finalement été interpellé par la police.

L'accident s'est produit jeudi 12 novembre, vers 19h30, à proximité du Cap 3000, à Andraharo. Selon les premières constatations, Faneva, âgé de 28 ans, circulait à bord d'une moto de marque Kymco, de couleur bleue, lorsqu'il a été violemment percuté par un taxi-ville. Après le choc, le chauffeur du taxi a pris la fuite en direction de Tsarasaotra. Des témoins auraient tenté de le poursuivre, sans parvenir à le rattraper.

Grièvement blessé, le motocycliste a été pris en charge par des policiers du commissariat de sécurité publique du Ve arrondissement, à Ambohimanarina, qui l'ont transporté d'urgence au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy-Andrianavalona (HJRA). Malgré cette prise en charge, les médecins n'ont pu que constater son décès à son arrivée à l'hôpital. Sa dépouille a été placée à la morgue du HJRA.

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Le chauffeur retrouvé au petit matin. Les investigations menées par les forces de l'ordre ont rapidement permis d'identifier le taxi impliqué dans l'accident. Le chauffeur, un homme âgé de 45 ans, a été interpellé vendredi matin, vers 5h30. Il a ensuite été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Les premiers éléments communiqués par les enquêteurs indiquent par ailleurs qu'un taux d'alcoolémie dépassant le seuil légal aurait été relevé chez le conducteur. Les circonstances exactes de l'accident, ainsi que les responsabilités de chacun, doivent encore être établies par l'enquête.

Autre accident

Jeudi soir également, un autre motocycliste a perdu la vie sur la rocade, dans le secteur reliant Ambohitrimanjaka à la sortie vers la route d'Andranotapahana. Selon les premières informations, il aurait été percuté par un véhicule 4x4. Le choc lui a été fatal. Le 4x4 a subi d'importants dégâts matériels, tandis qu'un autre véhicule impliqué dans l'accident a terminé sa course sur le bord de la route. Un autre accident a été signalé vendredi matin à Ankorondrano, vers 7h30. Un piéton qui traversait la chaussée sur un passage piéton a été renversé par une moto. Le motocycliste a également chuté et a été grièvement blessé. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour procéder aux premières constatations.