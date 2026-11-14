Madagascar: Ankazomiriotra - Le directeur d'une centrale électrique ciblé par une attaque

Le personnel de la centrale électrique d'une société implantée à Andriantsemboka, dans la commune rurale d'Ankazomiriotra, district de Mandoto, a vécu une nuit particulièrement mouvementée.

Vers 23h50, des individus armés ont fait irruption dans les locaux de cette installation. Quatre employés présents sur place ont été pris au piège par les assaillants et se sont retrouvés dans l'impossibilité de réagir. Après avoir forcé une porte située du côté Ouest, les malfaiteurs ont fouillé les lieux et emporté plusieurs biens. Leur butin comprend notamment un ordinateur portable de marque HP, un poste à souder, un vélo, trois téléphones portables, deux sacs de riz paddy, 40 kapoaka de riz blanc, un sac contenant 62 000 ariary, une grande marmite ainsi que divers matériels agricoles.

Le directeur recherché ? Un détail interpelle particulièrement dans cette affaire. Selon les informations rapportées à la gendarmerie par les agents qui ont subi l'attaque à Ankazomiriotra, les assaillants auraient recherché le directeur de la société. Pourtant, plusieurs objets de valeur, dont un téléviseur grand écran et quatre autres téléphones portables, se trouvaient également sur place, mais n'ont pas été emportés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un élément qui soulève des interrogations sur les véritables motivations de cette attaque. Informés des faits le 12 novembre vers 7 heures du matin, les gendarmes du poste territorial d'Ankazomiriotra se sont immédiatement rendus sur les lieux avec le responsable de la société. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cette attaque et de déterminer leurs motivations. La brigade territoriale d'Ankazomiriotra est chargée des investigations.