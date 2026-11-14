Afrique Australe: SADC - La communauté régionale pose ses exigences pour des scrutins crédibles

En mission à Antananarivo, la délégation de la SADC conduite par Joyce Banda a fait le point avec le ministère de la Refondation sur l'inclusion, les échéances de 2027 et l'apaisement politique.

La Grande île est résolument engagée sur la voie des grandes transformations institutionnelles. C'est dans ce contexte crucial que s'inscrit la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) à Antananarivo. Conduite par Joyce Banda, la délégation régionale a tenu, hier, à Antaninarenina, une séance de travail de haut niveau avec la ministre chargée de la Refondation, Me Hanitra Razafimanantsoa, entourée de ses proches collaborateurs. Une rencontre stratégique qui témoigne de l'attention particulière portée par les partenaires internationaux au processus de refondation étatique en cours.

Inclusivité totale

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L'un des fils conducteurs de ces échanges a résidé dans la nécessité absolue d'une inclusivité totale. Conscient des fractures du passé, le département ministériel a tenu à élargir le spectre de la gouvernance participative. Dorénavant, toutes les composantes de la société autrefois marginalisées - qu'il s'agisse des jeunes, des femmes, des raiamandreny, des confessions religieuses ou de la diaspora - sont intégrées au sein du Comité technique. Pour la SADC, cette ouverture constitue une garantie fondamentale pour asseoir la confiance mutuelle et prémunir durablement le pays contre d'éventuels soubresauts sociaux. Du côté des échéances électorales, le cap est clairement fixé.

« Le délai constitutionnel de deux ans est rigoureusement respecté par les autorités, et les ressources financières nécessaires ont d'ores et déjà été inscrites au budget pour l'année 2027 », souligne-t-on. Néanmoins, les discussions ont mis en exergue la nécessité impérative d'un accompagnement technique extérieur afin de garantir la transparence, l'efficacité et la fiabilité des scrutins à venir.

Stabilité politique

La question des réformes institutionnelles et de l'architecture électorale a également occupé une large part des débats. L'éventualité d'un référendum préalable est actuellement minutieusement à l'étude. Sur ce registre, la SADC n'a pas mâché ses mots, insistant avec force sur l'impératif absolu de réformer en profondeur la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). Une telle refonte est perçue comme la pierre angulaire pour restaurer la crédibilité des institutions et redonner confiance aux électeurs malgaches. Sur le plan de la stabilité politique, les émissaires de la SADC ont salué une amélioration notable du climat général dans le pays.

Cette embellie est largement attribuée aux vertus du dialogue constructif instauré entre les dirigeants actuels et les anciens présidents de la République. Parallèlement, s'agissant des concertations nationales, le dispositif logistique est fin prêt au niveau des Régions. La collaboration étroite entre le Ministère, le Conseil des Églises Chrétiennes de Madagascar (FFKM) et le Comité technique permettra d'accélérer le recueil des aspirations profondes de la population sur l'ensemble du territoire national. Au terme de cette entrevue dense et constructive, la délégation de la SADC a réitéré son engagement indéfectible à demeurer aux côtés de la Grande Île, confirmant que l'écoute active du peuple demeure le meilleur garant de la paix et du développement pérenne.