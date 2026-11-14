Madagascar: Fraudes aux cryptomonnaies - Chui Kok Wa en prison, les cinq Africains introuvables

La sécurité du présumé cerveau de ce vaste réseau de cyberescroqueries a été renforcée après la demande d'extradition formulée par les autorités américaines.

Une déclaration qui fait l'effet d'une bombe. Contre toute attente, le ministère de la Justice annonce qu'aucun des cinq Africains, réclamés par la justice américaine dans le cadre d'une demande d'extradition concernant l'affaire de fraudes en cryptomonnaies, ne pourrait être extradé vers les États-Unis, du moins pour le moment. C'est impossible, car ils ne sont pas entre les mains de la justice malgache. L'annonce a été faite hier par le directeur de la communication du ministère, Onitia Amintsoa Ramanana.

D'après ce haut responsable, après vérification auprès des autorités compétentes, deux des cinq Africains n'ont jamais franchi le territoire national et ne sont jamais entrés à Madagascar, tandis que les trois autres suspects étaient bel et bien présents dans le pays au mois de janvier 2025. Cependant, n'ayant commis aucun délit ni aucune infraction depuis leur arrivée, ils étaient inconnus des services policiers et judiciaires malgaches et ne faisaient l'objet d'aucune poursuite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est cette demande d'extradition formulée par les autorités américaines qui aurait donc déclenché les recherches à Madagascar. À l'heure où l'on parle, la justice malgache ne pourra donc fournir aucune réponse favorable à cette demande de coopération judiciaire, car les cinq suspects africains restent introuvables.

En revanche, Chui Kok Wa, considéré comme le présumé cerveau de ce vaste réseau international d'escroquerie en ligne et de fraudes aux cryptomonnaies, a bien été arrêté et se trouve actuellement dans une prison malgache, a confirmé le DIRCOM du ministère. Selon ses explications, la sécurité de ce ressortissant malaisien a été renforcée à la suite de la demande d'extradition des autorités américaines. Onitia Amintsoa Ramanana n'a toutefois donné aucune information concernant la date de l'envoi de ce grand criminel vers les États-Unis, mais, à l'entendre, la coopération judiciaire entre les deux pays serait au beau fixe.

Préjudices de 8 milliards USD

Il convient de rappeler que le cas de ces six suspects a été discuté lors de la rencontre entre la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, et la procureure fédérale pour le district de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, qui s'est tenue à Washington le 9 novembre dernier. Cette rencontre était principalement axée sur le renforcement de la collaboration dans la lutte contre la cybercriminalité, les escroqueries en ligne et le blanchiment de capitaux.

Pour rappel, ce réseau, qui opérait à Madagascar et en Malaisie, aurait fait environ 800 victimes américaines et provoqué d'énormes préjudices, évalués à plus de 8 milliards de dollars aux États-Unis. Dans le cadre de leurs investigations, les agents du FBI ont identifié 74 portefeuilles de cryptomonnaies.

À Madagascar, les enquêteurs ont réussi à démanteler 13 centres de cyberescroquerie. L'affaire a pris une dimension internationale après la déclaration de la procureure fédérale américaine, qui avait notamment évoqué l'extradition de 148 prisonniers chinois vers la Chine.