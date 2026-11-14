Madagascar: Entrepreneuriat féminin - 14 femmes lancées dans la vie professionnelle avec SIPEM Banque

SIPEM Banque concrétise, une fois de plus, son positionnement de banque à impact social et économique. Initiatrice du programme « Vehivavy Mijoro » (Femmes debout), la banque voit ses efforts couronnés par la sortie de sa première promotion.

Quatorze femmes issues de milieux vulnérables ont achevé leur parcours de formation et s'apprêtent à développer leurs propres activités génératrices de revenus.

« Taratra »

Un parcours qui a permis à ces femmes de devenir économiquement autonomes et de subvenir convenablement aux besoins de leur famille. La cérémonie de sortie de la promotion baptisée « Taratra » a eu lieu avant-hier au Havana Resort Ambohidahy, marquant l'aboutissement de plusieurs mois de formation et d'accompagnement pour ces 14 bénéficiaires.

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Réparties entre trois filières professionnelles, les lauréates comptent sept femmes formées aux métiers de la cuisine et de la pâtisserie, trois à la couture et quatre à la coiffure. Au-delà de l'acquisition de compétences techniques, l'objectif est de leur donner les moyens de s'insérer durablement dans le circuit économique, à travers la création d'activités indépendantes.

Approche intégrée

Durant la cérémonie, les bénéficiaires n'ont pas manqué de souligner l'efficacité de leur parcours dans le cadre de ce programme. La particularité de « Vehivavy Mijoro » réside, en effet, dans son approche intégrée. Aux formations professionnelles s'ajoutent des modules d'éducation financière, dispensés notamment avec l'appui de la Coordination Nationale de la Finance Inclusive (CNFI), ainsi qu'une indemnisation durant la période d'apprentissage afin de favoriser l'assiduité des participantes.

Le dispositif prévoit également un accompagnement individualisé d'un an, assuré par le cabinet HENKA SURU, avec trois mois de coaching pendant la formation et neuf mois de suivi post-formation. Le GPMES intervient également dans l'encadrement des projets entrepreneuriaux. Les formations pratiques ont été assurées par des instituts professionnels comme ECCOVA et IPAC.

L'appui de SIPEM Banque ne se limite pas à la formation, puisque les bénéficiaires ont été dotées du matériel et des équipements professionnels nécessaires à leur activité. Dans le discours qu'il a prononcé, le directeur général de SIPEM Banque, Benoît Sarraute, a indiqué : « Cette première promotion marque le début d'un parcours entrepreneurial que l'établissement entend continuer à soutenir. » La banque met notamment en avant ses offres dédiées aux femmes entrepreneures, à travers le pack Mihary et les crédits Start'her, Boost'her et Sprint'her.