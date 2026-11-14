Madagascar: Approvisionnement en médicaments - SALAMA célèbre trois décennies d'engagement sanitaire

Pilier incontournable de l'approvisionnement pharmaceutique dans la Grande île, la centrale d'achats SALAMA a officiellement donné le coup d'envoi des célébrations de son trentième anniversaire hier.

L'événement a réuni les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs de la santé pour saluer trois décennies d'engagement en faveur de l'accès équitable aux médicaments essentiels de qualité sur l'ensemble du territoire.

La Centrale d'Achats de Médicaments Essentiels et de Matériel Médical de Madagascar (SALAMA) a officiellement lancé hier à Anosiala les festivités marquant son trentième anniversaire. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des représentants des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, des responsables des grands centres hospitaliers de la capitale ainsi que des collaborateurs de l'institution.

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Créée en 1996 à l'initiative de l'État malgache, sous la tutelle technique du ministère de la Santé publique, cette association à but non lucratif oeuvre depuis trois décennies pour garantir l'accès aux médicaments essentiels génériques et aux intrants de santé de qualité. Sa mission repose sur un principe fondamental d'équité : proposer ces produits à un tarif abordable et unique sur l'ensemble du territoire national. Au fil des années, SALAMA s'est imposée comme un maillon stratégique incontournable de la chaîne d'approvisionnement sanitaire dans la Grande île.

Approvisionnement

Pour desservir efficacement les formations sanitaires publiques et les organisations privées à but non lucratif, la centrale s'appuie sur une logistique robuste. Elle dispose notamment d'un entrepôt de 12 097 mètres carrés, de huit chambres froides surveillées en temps réel, totalisant 212,92 mètres cubes de stockage, et d'une flotte de vingt-trois camions de livraison.

Ce dispositif est renforcé par une présence décentralisée grâce à cinq agences régionales implantées à Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, Toamasina et Antsiranana. Lors de son allocution, la Directrice générale de SALAMA, Domoina Rajaonarivony, a salué une histoire bâtie collectivement grâce au soutien constant de l'État et des partenaires, à la confiance des établissements clients et au dévouement du personnel. Au-delà du bilan des acquis, ce jubilé ouvre la réflexion sur les défis futurs de l'approvisionnement pharmaceutique, avec l'ambition renouvelée d'oeuvrer pour la santé du plus grand nombre.