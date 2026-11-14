Madagascar: Commune de Tanjombato - 30 jeunes mères célibataires accompagnées vers l'emploi

Une trentaine de jeunes mères célibataires bénéficient du projet « Ainga Vao », lancé hier dans le fokontany de Tongarivo, au sein de la commune rurale de Tanjombato. Portée par la commune et l'ONG Action Éducation, cette initiative vise à faciliter leur insertion socioprofessionnelle et à renforcer leur participation à la vie communautaire. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), de la cheffe de la Région Analamanga, ainsi que des représentants des partenaires du projet et des autorités locales civiles et militaires.

2,6% de mères célibataires

Sur les quelque 90 000 habitants recensés dans la commune, les mères célibataires représentent environ 2,6% de la population. Souvent confrontées à la précarité et à la stigmatisation, elles font face à de nombreuses difficultés. Une première cohorte de 30 jeunes femmes, accompagnées de leurs enfants, a été retenue pour participer au programme. Mère de deux enfants, l'une des bénéficiaires témoigne des difficultés rencontrées au quotidien, notamment face au regard de son entourage. Elle voit dans cette formation une occasion d'apprendre un métier et de décrocher un emploi stable afin de subvenir aux besoins de ses enfants.

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Accompagnement

D'une durée de six mois, le projet propose plusieurs formes d'accompagnement au sein du tiers-lieu de Tongarivo. Le site dispose de sept salles de classe rénovées et d'une crèche permettant aux bénéficiaires de faire garder leurs enfants pendant les heures de formation. Le programme comprend également un soutien psychosocial, des formations professionnelles qualifiantes et des activités destinées à développer les compétences de vie et la participation citoyenne.

Insertion professionnelle

La cérémonie de lancement a également été marquée par la signature de deux conventions tripartites entre la Commune rurale de Tanjombato, Action Éducation Madagascar et les entreprises Aquarelle et Karina. Ces partenariats visent à faciliter l'accès des bénéficiaires à un emploi durable à l'issue de leur formation. De leur côté, les autorités régionales ont apporté des matériaux de construction, dont du ciment, de la peinture et des bancs, pour la réhabilitation des infrastructures. La commune a également mobilisé des chantiers participatifs pour la réfection des routes pavées aux alentours et l'appui au lycée local. Le projet « Ainga Vao » a ainsi vocation à s'étendre progressivement aux autres fokontany de la commune.