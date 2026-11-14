Madagascar: Electricité - Gap de 7 MW hier sur le Réseau interconnecté d'Antananarivo

Encore deux heures de délestage tournant dans la capitale, hier, en fin de journée et en début de soirée, en raison de l'insuffisance de production d'électricité pour alimenter le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA).

Un écart de 7 MW a ainsi été observé entre la production électrique nécessaire pour couvrir les besoins et la production effective, en raison de l'insuffisance de production à la centrale hydroélectrique d'Andekaleka. Autrement dit, la production ne suffit pas à alimenter l'ensemble des consommateurs desservis par le RIA, notamment aux heures de pointe, le soir.

Ainsi, plusieurs quartiers de la capitale ont été touchés par le délestage tournant d'une durée de deux heures, hier soir. De 17 heures à 19 heures, pour l'axe Ambohitrarahaba, Manjaka, Ambatobe, Analamahitsy Carrière, Ankerana, Ankadindramamy, 67ha centre, Ambodin'Isotry, Andranomanalina, Isotry, Ampasamadinika, Isoraka et Ambatonilita. De 19 heures à 21 heures, pour Soavimasoandro, Mahatony, Ambodivoanjo, Ivandry, Androhibe et les environs, jusqu'à Andavamamba, Antetezanafovoany, Ampefiloha et Ampatsakana.

D'autres coupures sont encore à craindre dans les prochains jours, jusqu'au rétablissement de la situation et au retour à la normale de la production électrique.

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Des séries de pannes, des vols de câbles et d'autres situations inattendues, ayant conduit à de vastes coupures d'électricité et d'eau, ont été observés ces derniers jours à Antananarivo, Toamasina et ailleurs. Face à ce constat, les usagers se posent des questions sur les causes de cette situation. Aux dernières nouvelles, des explications sont attendues de la part des responsables de la Jirama afin d'apporter des éclaircissements sur la question.